Kvaratskhelia al Psg è costato meno di Kolo Muani di cui adesso non sa che farsene (l’Equipe)

Kvara è solo il quarto acquisto più costoso dell’era Al Khelaifi (70 milioni). Muani è costato 75 milioni. Primo Neymar, secondo Mbappé.

Khvitcha Kvaratskhelia è il quarto acquisto più costoso del Psg da quando Al Khelaifi e il fondo Qsi (Qatar Investment Authority) hanno assunto la proprietà del club.

Kvaratskhelia pagato meno di Kolo Muani

Ovviamente al primo posto c’è Neymar. “222 milioni di euro. Il trasferimento del secolo”, lo definisce l’Equipe. “Otto anni dopo, l’importo del trasferimento, un record, non è ancora stato battuto“.

Dopo il brasiliano, il fenomeno di Bondy. Kylian Mbappé è arrivato sulle rive della Senna per 180 milioni di euro.

Davanti a Kvaratskhelia c’è anche Kolo Muani. Lo stesso giocatore di cui adesso Luis Enrique non sa che farsene e che il Psg ha mandato in prestito secco (non potendo farlo) alla Juve. Per lui il Psg sborsò 75 milioni di euro.

E infine, al quarto posto, l’ormai ex Napoli. 70 milioni di euro per chi ha “guidato la sua squadra la scorsa stagione nonostante tre allenatori consecutivi sulla panchina napoletana“. I francesi trovano anche il “neo”, il pelo nell’uovo, “un inizio di stagione discreto con soli 5 gol e 3 assist in 19 presenze in Serie A“.

La classifica viene completata da Gonçalo Ramos (65 milioni di euro), Edinson Cavani (64,5 milioni di euro), Joao Neves (60 milioni di euro), Achraf Hakimi (60 milioni di euro), Angelo Di Maria (63 milioni di euro), Manuel Ugarte (60 milioni di euro).

La freddezza di Parigi: “l’accoglienza dei tifosi è stata pari a zero” (Gazzetta)

Kvaratskhelia ha fatto più scalpore andando via da Napoli che arrivano a Parigi. “Sarà il freddo polare, il solito snobismo tutto «parisien», oppure che l’idea nuova è che al Psg ormai conta di più il club e non più la stella di turno”, scrive la Gazzetta. Tant’è che al suo arrivo nella capitale francese, l’accoglienza è stata pari a zero. Come scrive la Gazzetta, “in ogni caso, l’accoglienza del georgiano Khvicha Kvaratskhelia non è stata la stessa riservata in passato ai grandi fuoriclasse”.

Basti pensare a Messi, Neymar, lo stesso Mbappé. Bagli di folla inesistenti ieri. “Insomma, per il georgiano ieri c’era meno fibrillazione a Parigi, nonostante i 75 milioni di euro versati al Napoli. Kvaratskhelia è arrivato giovedì sera in un certo anonimato in città, dove ieri mattina ha sostenuto le visite mediche. E dove avrà il compito di tirare su il morale di una squadra leader di Ligue 1, ma a rischio eliminazione in Champions League, dopo essere rimasta orfana anche di Mbappé, di cui porterà il numero 7″.

