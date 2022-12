Il giocatore è stato tra gli ultimi a testimoniare. Gli inquirenti avevano già tra le mani il contenuto della chat di squadra in cui Chiellini ha fatto il sindacalista

Stipendi Juve, De Sciglio ha solo confermato quello che gli inquirenti sapevano già (CorSport)

Il Corriere dello Sport, con Marco Evangelisti, scrive di Mattia De Sciglio. Il giocatore della Juventus è finito nel mirino dei tifosi bianconeri che, sui social, lo hanno riempito di insulti (spia, sbirro, infame) perché nei giorni scorsi qualche quotidiano aveva scritto che fosse stato lui, con De Ligt, a fornire agli inquirenti il contenuto della chat di squadra in cui Chiellini parlava ai giocatori della Juventus della manovra stipendi.

In realtà, scrive il Corriere dello Sport (considerazione abbastanza scontata, ma evidentemente non per tutti i tifosi della Juventus), gli inquirenti avevano già in mano tutto quanto era loro necessario per ricostruire la vicenda. Intercettazioni, documenti sequestrati in computer e telefoni. La mole degli atti di inchiesta era già abbastanza rilevante. De Sciglio si è limitato a confermare un impianto accusatorio che era già in piedi e anche molto ben costruito e documentato.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Colpevole d’innocenza, Mattia De Sciglio. Sempre meglio che di dabbenaggine. Era, è una persona informata dei fatti e come tale lo hanno convocato in procura a Torino. Mesi fa, ormai. Ma il tribunale dei social è paziente come un ragno”.

Evangelisti spiega che De Sciglio è stato uno degli ultimi tra i giocatori della Juventus ad essere chiamato dagli inquirenti a rilasciare le sue dichiarazioni sulla questione stipendi. Quando, appunto, era già tutto ampiamente scritto.

“De Sciglio è stato tra gli ultimi giocatori chiamati a rilasciare le proprie dichiarazioni. Si è trovato di fronte un quadro accusatorio ben delineato, a prescindere dalla gravità dei fatti e dalle eventuali responsabilità su cui giudicherà la magistratura. A quanto si sa, gli inquirenti avevano già nelle mani il contenuto delle comunicazioni interne della squadra e a De Sciglio, come a De Ligt, hanno solo chiesto conferma di alcuni fatti. De Sciglio ha risposto alle domande e ha fornito il materiale richiesto. Nella convinzione, comune del resto alla società, che le operazioni condotte durante la tempesta perfetta della pandemia fossero improntate a correttezza”.

Insomma, De Sciglio è innocente, ma per i tifosi della Juventus no. Per loro il giocatore sarebbe colpevole di aver violato un patto di riservatezza e il codice d’onore della squadra. Ma la squadra non lo ha affatto isolato, e neppure Allegri, scrive il CorSport.

“Non risulta però che i compagni e lo staff tecnico lo abbiano preso a malvolere. Anzi, Max Allegri lo considera parte di un gruppo scelto dal quale partire per tentare la rimonta disperata verso la testa della classifica e nel peggiore dei casi la difesa del piazzamento valido per la Champions League”.