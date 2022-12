Stasera in 45mila per Bari-Genoa

In città regna l’entusiasmo. Oggi la squadra è terza in Serie B. Quattro anni fa, i De Laurentiis rilevarono il club dalla Serie D

Se non è record, poco ci manca. Stasera al San Nicola, per Bari-Genoa match di cartello di Serie B, saranno 45mila gli spettatori. Superato il record stagionale del Bari che era di 38.800 spettatori per Bari-Ternana dello scorso 28 ottobre.

Dopo 18 partite Bari e Genoa sono al terzo posto in Serie B con 30 punti alle spalle di Frosinone (36) e Reggina (33). La partita di stasera potrebbe lanciare una delle due per i primi due posti che garantiscono l’accesso diretto alla Serie A. Una volta in Serie A, lo ricordiamo, i De Laurentiis dovranno vendere il Bari. A meno di un’offerta clamorosa per il Napoli.

La famiglia De Laurentiis è arrivata a Bari nell’estate del 2018. Il sindaco Decaro affidò loro il titolo della squadra. E ha fatto bene considerati i risultati. Quattro anni dopo, i biancorossi sono in Serie B e terzo in classifica. A Bari è tornato l’entusiasmo. È una importante piazza calcistica italiana. Oggi, a livello di box office, dietro solo le grandi piazze di Serie A.

Stasera la curva Nord esaurita e anche altri settori sono al limite della capienza che a pieno regime è di 58mila spettatori. In Serie B quindi il boxing day funziona. Un esperimento forse accantonato troppo presto in Serie A, anche se quest’anno ci sono stati i Mondiali. Ma ad esempio in Premier League non vi hanno rinunciato nonostante i Mondiali.

Dovrebbe tornare titolare Cheddira che ha fatto parte della storia spedizione del Marocco arrivato in semifinale in Qatar. Il Genoa sembra rinato dopo l’esonero di Blessin, al suo posto di Gilardino. Per stasera i cancelli saranno aperti dalle 17.30.