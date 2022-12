Ronaldo si sente al top ma nessuno lo vuole (As)

As scrive: «La sua prossima destinazione sembra essere il Medio Oriente. Dopo la rescissione con il Manchester United ha visto dimezzarsi il suo valore»

All’età di 37 anni, Cristiano Ronaldo, dovrà arrendersi alla dura verità che nussuno delle sedici squadre qualificate alla fase finale della Champions League lo vuole. Il portoghese ha provato anche a “tagliarsi” lo stipendio pur di diventare accessibile ai club interessanti, ma al momento si allena da solo al centro sportivo del Real Madrid.

As sottolinea come l’ex Manchester United sia ancora in attesa di una squadra, dopo aver smentito pubblicamente la volontà di accettare l’offerta faraonica arrivata dall’Arabia Saudita.

“Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi nella città sportiva di un top club dopo la rescissione del contratto con il Manchester United, ma da svincolato. Il portoghese ha lavorato da solo sul campo di Valdebebas in attesa che si risolva il suo futuro. Cristiano ha lasciato in lacrime il Qatar e il suo sogno di vincere un Mondiale per approdare alla sua nuova realtà: l’élite non lo vuole. Il Real Madrid gli ha dato le proprie strutture come favore personale per il suo allenamento. Al momento nessuna squadra di Champions League è interessata ad ingaggiarlo, e la sua prossima destinazione sembra essere il Medio Oriente.La volontà iniziale di Cristiano Ronaldo era quella di continuare in Europa in una squadra di Champions League. Per questo il portoghese ha chiesto il trasferimento del Manchester United quest’estate, quando i Red Devils giocavano in Europa League. Mezza stagione dopo, il valore di mercato di Cristiano è precipitato e nessun top team lo considera adatto alla rosa.”

As ritorna anche alla possibilità del trasferimento della scorsa estate, quando fu accostato anche al Napoli

“Borussia Dortmund, Napoli e Chelsea hanno mostrato interesse per CR7 durante l’estate. Il Dortmund ha scommesso sui giovani di Sebastien Haller e ha escluso Ronaldo. L’operazione Napoli è stata molto complicata fin dall’inizio, bisognava fargli spazio con la cessione di Osimhen, e alla fine hanno ingaggiato Simeone. I londinesi erano vicini a Cristiano, ma Tuchel rifiutò l’incorporazione. Il tempo ha dato ragione ai tre, soprattutto ai napoletani, capolista del proprio girone in Champions League e in Serie A, e con una sola sconfitta in tutto il campionato“.

Quale futuro per Cristiano Ronaldo

“In questo momento, Cristiano ha solo due vere opzioni sul tavolo, Qatar e Arabia Saudita. Al Nassr è stata la prima squadra a proporre un’offerta per Cristiano. I sauditi hanno offerto al portoghese 225 milioni di euro per tre stagioni , in un accordo che sembrava chiuso. Lo stesso Cristiano si è incaricato di negarlo durante i Mondiali. Ora è arrivata una nuova offerta dal Qatar. Al-Saad è interessato alla sua firma e quindi si unisce a lui con altri giocatori come André Ayew o Santi Cazorla”.