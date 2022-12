Qatar 2022, tifosi schifati dagli hot dog venduti negli stadi

Commenti negativi e immagini postate sui social del cibo venduto a cifre non proprio popolari “Se dico cosa penso degli hot dog del Qatar vado in prigione”

Dopo i problemi e le proteste per i diritti umani trascurati dal Qatar, dopo l’improvviso dietrofront per la vendita della birra, dopo i numerosi divieti ai tifosi presenti sugli spalti della gare, si aggiunge, a questo Mondiale, anche la protesta per il cibo.

All’inizio dei Mondiali c’era già stata una polemica, riportata dal Sun, per quanto riguarda il cibo. In quell’occasione, ad essere sotto bersaglio erano le insalate. Per un’insalata si arriva a spendere fino a 9 sterline. «Se sei interessato a rimanere in salute durante Qatar 2022, un’insalata greca, che non sembra esattamente molto appetitosa, ti costerà 9 sterline. C’è anche un piatto estremamente deprimente di nachos con una quantità media di guacamole distillata da una bottiglia di plastica, che costa circa 4 sterline e 60. Il menù messicano non finisce qui, ci sono anche quesadillas di pollo che costano 8 sterline, lo stesso prezzo di una pizza ai peperoni»

Questa volta la protesta è divampata al grido di: “Non è possibile spendere 50 Reais per uno snack così malsano!“. E ancora: “Se dico cosa penso degli hot dog del Qatar vado in prigione.”

Se eu falar oque eu acho desse hot dog do Qatar eu vou preso kkkkk pic.twitter.com/FGviJSC5Xn — Volnei Vieira ᶜʳᶠ 89′ 90’+2 (@VOLNEIVIEIR4) December 5, 2022

Hot dog at the Qatar World Cup (@FIFAWorldCup) 📷 @itvfootball 🇶🇦 25 QAR (£5.70) pic.twitter.com/cVKnLNwC43 — Footy Scran (@FootyScran) November 27, 2022

Addirittura un tifoso canadese ha condiviso un’immagine del suo hot dog spiegando che non era molto gustoso da mangiare. Perché l’aspetto sembrava quello di un sigaro e persino sporco

World Cup stadium food. Not the best. pic.twitter.com/QIPgNClpTN — AJ Jakubec (@TheSuperAJ) December 1, 2022