Napoli-Villarreal: biglietti in vendita dalle 17

Il Napoli sosterrà una terza gara amichevole contro il Villarreal Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato, e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l’Antalyaspor e Crystal Palace sarà la volta della squadra spagnola.

Un evento di prestigio internazionale che vedrà il ritorno in città di Pepe Reina e Raul Albiol, due protagonisti della storia azzurra degli ultimi anni. Il Villarreal giocherà contro il Napoli il 17 dicembre al Maradona. Le due squadre non si incontrano dal 2016 quando gli azzurri vennero eliminati ai sedicesimi di finale di Uefa Europa League dove il Napoli uscì dalla competizione in seguito al risultato combinato di 2-1 per gli spagnoli nelle due gare.

Questi i prezzi dei biglietti che verranno messi in vendita da oggi, sul circuito Ticketone, alle ore 17:00: Curve € 8,00; Distinti € 15,00; Tribuna Nisida € 25,00; Tribuna Posillipo € 35,00; Tribuna Family € 10,00/ € 5,00