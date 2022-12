Moggi al Cda della Juventus: «La Juve non ruba, ha sempre vinto sul campo». I soci applaudono

L’ex direttore generale: «Se hanno riaperto il caso plusvalenze, allora bisognerebbe riaprire Calciopoli». E regala ad Agnelli una chiavetta che riguarda Carraro

Intervento a sorpresa di Luciano Moggi durante l’assemblea degli azionisti della Juventus di oggi, in qualità di piccolo azionista del club bianconero. L’ex direttore generale, radiato per lo scandalo di Calciopoli del 2006, è stato accolto dagli applausi di tutti i presenti. Queste le parole di Moggi sulla Juventus:

«Questo applauso mi commuove. In tanti si domandano perché ho chiesto di parlare. Ho riflettuto, vi vedevo come tifosi eccezionali dalla tribuna e ora sono con voi. Mi sento di dire alcune cose, sono venuto per tre motivi: per capire, perché non tengo molto conto di ciò che leggo. Sto sentendo cose che non sembrano quelle che sento dalla stampa. Sono qui per ringraziare Agnelli, 9 Scudetti non si vincono con facilità. Sono quelle cose che difficilmente si riescono a capire, ma chi è dentro sa quanto sia difficile. Questa società non si è mai difesa o non si è saputa difendere ed è diventata un giocattolo nelle mani di altri soprattutto nei media. È un epiteto dato alla Juventus ‘Vince perché ruba’, ma non è vero».

Moggi prosegue:

«La Juventus ha vinto sempre sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Anzi hanno rubato a noi a Perugia con il campo allagato e anche l’anno dopo contro la Roma quando il presidente cambiò le regole in corso per far giocare Nakata a Torino che decise la partita con un gol. Voi parlate di passaporti: si canta fratelli d’Italia, poi guardate chi sta in nazionale quello che ha contraffatto il passaporto di Recoba. So come ha lavorato Agnelli, è una cosa difficile da spiegare. Io sono abituato a vivere e non a sopravvivere e lotto ancora per Calciopoli. Siamo stati indicati colpevoli di cose che hanno fatto gli altri».

Per Moggi Calciopoli va riaperta.

«Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensano di aver trovato elementi nuovi, è altrettanto vero che bisognerebbe riaprire Calciopoli, una ferita che non so rimargina ancora né per noi né per la Juventus».

L’ex direttore generale ha regalato ad Agnelli una chiavetta che, a suo dire, contiene le parole dell’ex presidente della Figc Carraro. Ha detto:

«Voglio regalare ad Andrea questo cofanetto con una chiave in cui c’è tutta Calciopoli con le parole di Carraro che dice che la Fiorentina e la Lazio non possono retrocedere e che la Juventus non va aiutata».