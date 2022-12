Mendes incontra la Federcalcio portoghese per discutere l’ingaggio di Mourinho (CorSport)

Un incontro riservato in albergo. Il tecnico giallorosso è lusingato dalla proposta ma non vuole lasciare la Roma: l’idea sarebbe il doppio incarico

Il Portogallo non molla: vuole Mourinho in panchina come nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Santos. Il Corriere dello Sport scrive che ieri l’agente del tecnico giallorosso, Jorge Mendes, ha incontrato la Federcalcio portoghese per discuterne.

“Già ieri sera c’è stato un incontro importante per tracciare una prima idea su quello che potrebbe essere il ruolo di Mourinho all’interno della nazionale portoghese, per capire se possano esserci i margini per un doppio incarico

Portogallo-Roma. Lontano da occhi indiscreti, il procuratore del tecnico, Jorge Mendes, e il suo collaboratore Valdir Cardoso hanno incontrato il presidente federale Fernando Gomes: in un albergo con la massima privacy le parti hanno discusso del possibile ingaggio dello Special One, per il quale, comunque, la Roma resta una priorità assoluta”.

Ieri Mourinho, arrivato in Portogallo per la tournée con la Roma, ha dribblato le domande dei giornalisti. Oggi non terrà conferenza stampa né interviste.

“In attesa di avere novità, il club e il tecnico si sono trincerati dietro un “no comment”, a tal punto da non organizzare conferenze stampa nel ritiro in Algarve o interviste con i giornalisti presenti. Una scelta per tutelare il

lavoro della squadra, ma anche la serenità dell’allenatore che al momento vuole concentrarsi soprattutto sul suo club”.

Mourinho è intrigato dalla proposta della Federcalcio portoghese.

“Meglio evitare allora, perché Mourinho è concentrato solo sulla Roma. Anche se è davvero intrigato all’idea di poter allenare la sua nazionale, ci sta pensando e non ha chiuso la porta, ma al tempo stesso non vuole lasciare la Roma e il progetto che ha sposato con i Friedkin, né in questo momento salutare i tifosi romanisti che tanto gli hanno dato in questo anno e mezzo. La soluzione, come detto, sarebbe eventualmente il doppio incarico, il tecnico si dividerebbe tra nazionale e club, ma sempre con l’occhio attento sugli affari di Trigoria. I Friedkin, poi, avrebbero l’ultima parola sulla questione”.