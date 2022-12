Mourinho non risponde alle domande sulla panchina del Portogallo VIDEO

Il tecnico portoghese strappa solo una risata ai giornalisti raccogliendo il cappuccio di un microfono, ma poi scappa sul pullman senza proferire parola. Record rivela che la federazione sarebbe disposta ad aspettare fino a fine stagione.

José Mourinho è stato braccato dai giornalisti portoghesi all’arrivo all’aeroporto di Faro. Il tecnico della Roma non ha risposto alle numerose domande che gli sono state poste sulla possibilità di vederlo come futuro selezionatore lusitano. Mou non ha però perso il buon umore raccogliendo da terra la spugnetta del microfono di un reporter portoghese per poi consegnarla al diretto interessato sorridendo: “Stai attento”.

✈️ L’arrivo della #ASRoma in Portogallo 📍 🎥 I giornalisti lusitani assalgono #Mourinho, ma il tecnico giallorosso non risponde alle domande sulle voci che lo accostano alla panchina della nazionale portoghese 🇵🇹#Algarve #ritiroRoma pic.twitter.com/db364iM7K2 — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2022

Le voci che vorrebbero Mourinho come successore di Santos sono apparse sui giornali portoghesi subito dopo la disfatta del Portogallo con il Marocco. Si tratta, almeno per ora, di una semplice suggestione, ma il caso ha voluto che proprio mezz’ora prima del suo arrivo fosse stato ufficializzato l’addio di Santos dal Portogallo.

Una delle ipotesi era quella del doppio incarico, che avrebbe visto lo Special One dividersi tra la selezione lusitana e la Roma. Il tecnico accetterebbe anche l’incarico, come aveva rivelato il Corriere dello Sport, ma trovare l’accordo con i giallorossi non è semplice. Si legge:

“Potrebbe portare avanti il doppio incarico, con un super staff che lo aiuterebbe a gestire le due situazioni. Josè sta valutando. Potrebbe parlare con la Federazione portoghese solo se autorizzato dalla società giallorossa. Sta ricevendo molte pressioni, da molto personaggi influenti del suo Paese. Se negli anni passati i dirigenti della Federazione sapevano di non avere speranze di convincerlo, questa volta non lo ritengono un sogno impossibile. Mourinho ci sta pensando.”

La federazione portoghese in ogni sarebbe disposta ad aspettare Mou fino a fine stagione, come rivela Record. Nell’attesa l’incarico sarà affidato al tecnico dell’U21 Rui Jorge.