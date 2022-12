Mac Allister ritrova i suoi parenti in Irlanda grazie a una tv

L’emittente televisiva RTE si è messa in contatto con alcuni parenti del centrocampista del Brighton e della Nazionale argentina

Il centrocampista del Brighton e della Nazionale argentina Alexis Mac Allister è decisamente una delle stelle nascenti di questo Mondiale. Alexis, originario di Santa Rosa, capoluogo di provincia de La Pampa è cresciuto con i colori dell’ Albiceleste tatuati addosso fino a quando non è rientrato addirittura nei 26 di Scaloni per il Qatar.

L’emittente televisiva RTE si è messa in contatto con alcuni parenti del centrocampista. Loro, a differenza della famiglia di Alexis, vivono in Irlanda, come spiegato da Noel, cugino alla lontana: «I Mac Allister abitano a Donabate dal 1690. Il primo ad andare in Argentina fu Joseph nel 1865. Poi due suoi nipoti si sono stabiliti a Pergamino, una comunità ancora oggi ricca di irlandesi.»

«In realtà avevamo perso le tracce degli altri Mac Allister, ma un giorno casualmente mio cugino mi ha chiamato: ‘Hai visto il Times? C’è una foto di Dick Spring – l’allora ministro degli Esteri – a Buenos Aires con il presidente dell’hurling club Dickie Mac Allister’. Abbiamo inviato una lettera chiedendo alcune informazioni al comune della capitale argentina: ci hanno mandato tutta la storia dei Mac Allister trasferitisi lì.»

«È stato emozionante scoprire tutto l’altro ramo della nostra famiglia. Ho contattato Dickie e abbiamo parlato a lungo. Mi ha detto di Alexis: ‘Da quando gioca, gli argentini non sbagliano più il nostro cognome’. Prima che Alexis diventasse un calciatore, qualsiasi Mac Allister si presentasse in banca o a scuola doveva fare lo spelling del cognome».

Oggi, Alexis è una delle colonne portanti dell’Argentina: dopo il ko con l’Arabia Saudita è sempre partito dal primo minuto e ha trovato anche il gol contro la Polonia. Ha lasciato la sua terra nel 2020 per volare a Brighton in Premier League. Al termine del Mondiale, RTE proverà a far incontrare proprio nella cittadina inglese tutta la famiglia per la prima volta.

Ora, però, c’è da concludere un Mondiale: «Sì, ma gli ricorderò comunque che avrebbe potuto giocare per noi!» ha detto scherzando Noel.