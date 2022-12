Il Tour de France nel 2024 arriverà a Nizza e non a Parigi (L’Equipe)

Sarà la prima volta dal 1905 e si concluderà con una crono, cosa che non accadeva dal 1989 quando il francese Laurent Fignon perse la maglia gialla per otto secondi

Anche il ciclismo ha deciso di cambiare. Per l’edizione del 2024 il Tour de France, per la prima volta dal 1095, non si concluderà a Parigi, bensì a Nizza.

La decisione, riportata da L’equipe, è stata presa a causa della concomitanza con le Olimpiadi, previste per lo stesso anno. Il Tour si concluderà infatti domenica 21 luglio con una cronometro individuale, mentre i Giochi Olimpici prenderanno il via il 26

Sarà la prima volta che il Tour finirà con una crono dal leggendario 1989 quando il francese Laurent Fignon perse la maglia gialla per otto secondi, il più piccolo distacco della storia, contro l’americano Greg Lemond.

Christian Prudhomme, il direttore della gara, ha spiegato al quotidiano francese le motivazioni

«Le forze di polizia e gendarmeria avranno abbastanza lavoro per non aggiungerne altri. Ci vuole buon senso. La Costa Azzurra ci offrirà un ambiente eccezionale dal punto di vista estetico, il luogo più conosciuto dagli stranieri in Francia dopo Parigi.» C’erano altri candidati oltre a Nizza? «Un’altra città francese molto grande aveva inoltrato richiesta, il sindaco mi ha detto che lo sognava. Ma non siamo andati oltre. Nizza ha una storia, appare nel Tour già nel 1906, l’indimenticabile Grand Départ del 1981 dove Bernard Hinault scambia la sua maglia da campione del mondo con la maglia gialla»