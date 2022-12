L’Argentina è favorita dagli arbitri? Casillas, Courtois e altri contro Orsato per il rigore

Le Parisien ricorda anche il rigore generoso contro la Polonia e le parole di Infantino: «sarebbe ingiusto per Messi ritirarsi senza un Mondiale»

Le Parisien ragiona e scrive come se la Francia fosse già in finale. E pone la questione: l’Argentina è favorita dagli arbitri?

Il pezzo attacca così:

C’erano già state le parole del difensore portoghese Pepe, dopo l’eliminazione della sua squadra contro il Marocco, avvenuta il giorno dopo il burrascoso quarto di finale tra Argentina e Olanda. “È inaccettabile che un argentino ci arbitri oggi dopo quello che è successo ieri, con Messi che si lamenta”, aveva detto. «Dopo quello che ho visto oggi, possono dare all’Argentina il titolo ora. »

Le Parisien si sofferma sul rigore concesso ieri sera all’Argentina contro la Croazia. Il quarto rigore del torneo, scrive Le Parisien.

Per Casillas, Courtois e Gary Neville, non c’era fallo da parte del portiere croato su Julian Alvarez.

Luka Modric ha accusato Orsato.

Secondo me, non c’è rigore. Alvarez tira e il nostro portiere esce davanti a lui e non posso credere che l’arbitro abbia assegnato quel rigore. È così, non possiamo cambiare… La stessa rabbia nel centrocampista del Rennes Lovro Majer: “E’ stupido! Non c’era rigore”.

L’opinionista croato Bruno Marić sostiene: “Anche se normalmente non credo nelle teorie del complotto, devo dire che quello che ha detto Pepe sta iniziando ad avere un senso. L’Argentina è una delle favorite. Non c’è colpa di Livakovic. Questa decisione dell’arbitro è assurda. E ha un impatto diretto sul risultato. È ingiusto e inaccettabile”.

— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2022

Anche l’ex arbitro messicano Felipe Ramos Rizo ha criticato Orsato su Twitter: “C’erano dettagli importanti per cui non avrebbe dovuto fischiare rigore: il piede destro del portiere rimane sempre a terra, il contatto è inevitabile per l’inerzia del gioco, del pallone”.

“Totalmente d’accordo”, ha approvato Iker Casillas, il portiere spagnolo campione del mondo 2010. Un tweet gradito dal belga Thibaut Courtois.

Su ITV, l’inglese Gary Neville ha detto: “Non c’è nessun rigore. Il portiere esce, si ferma al momento del tiro e Alvarez si abbatte su di lui e gli toglie la gamba. Cosa avrebbe dovuto fare? Non è rigore”.

Le Parisien ricorda che anche il rigore assegnato all’Argentina contro la Polonia è stato molto dubbio.

Le Parisien ricorda le parole di Gianni Infantino, presidente Fifa, che a La Nacion ha detto: sarebbe “ingiusto per Messi ritirarsi senza aver vinto un Mondiale”.