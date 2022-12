La federazione tedesca conferma Hansi Flick alla guida della Germania

Ci si aspettavano le sue dimissioni dopo quelle di Bierhoff e le polemiche su uno spogliatoio diviso. La federazione lo ha confermato

La Germania conferma Hansi Flick alla guida della nazionale. Nonostante l’eliminazione ai gironi del Mondiale, il tecnico è stato confermato e fissa il nuovo obiettivo

Il flop in Qatar è ormai solo un ricordo, anzi, per la Germania il fallimento è solo un passo in più verso il prossimo successo. Però dopo le notizie delle dimissioni di Bierhoff ci si aspettava qualche altro cambiamento.

E invece nulla. Si va avanti con Flick almeno fino al prossimo europeo. La Gazzetta riporta anche le dichiarazioni della federazione tedesca che è sicura: «Abbiamo grandi doti, tra due anni possiamo fare molto bene».

Si punta già all’Europeo, e non importano le polemiche che parlano di uno spogliatoio diviso in due fazioni, diviso fra Bayern e Borussia. “Siamo tutti convinti che l’Euro 2024 nel nostro Paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è rendere questo torneo un successo sportivo. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che affronterà questa sfida insieme al suo staff“, ha fatto sapere la federazione.

Piena fiducia, il Giappone è stato una buccia di banana che può capitare. La notizie della conferma è arrivata dopo un vertice a Francoforte, dove l’unica assenza era quella di Bierhoff, l’ex milanista che di comune accordo con la federazione si è dimesso. «Lascio la strada libera per nuove scelte», aveva detto subito dopo. Le dimissioni erano state accolte come una liberazione dalla stampa tedesca, di diverso parere sembra oggi la federazione.

Queste invece le parole di Flick riportate da Gazzetta: «Io e il mio staff siamo ottimisti per l’Europeo nel nostro paese. Come squadra possiamo ottenere molto di più di quello che abbiamo mostrato in Qatar. Abbiamo perso una grande opportunità lì. Ne trarremo insegnamento. Ho fiducia nel percorso comune concordato oggi con Bernd Neuendorf e Aki Watzke (vicepresidente federale, ndr). Tutti noi vogliamo che la Germania si unisca per sostenere la nazionale in vista del torneo del 2024».