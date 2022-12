Kim: «Le voci di mercato m’infastidiscono, sto bene a Napoli»

Il difensore sudcoreano: «Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo». Intanto l’ex Fenerbahce ha una clausola da 45 milioni valida solo per l’estero che può essere esercitata nei primi 15 giorni di mercato estivo

Kim Min-Jae si concede alla tv coreana nel programma You Quiz parlando dei accostamenti di mercato a Tottenham e Manchester United. Il difensore ex Fenerbahce si detto molto infastidito, dichiarando:

“A me infastidiscono molto le voci di mercato che girano su di me. Io sono appena arrivato a Napoli, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo in azzurro. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”.

Kim avrebbe una clausola rescissoria da 45 milioni valida solamente per l’estero che potrebbe essere esercita solamente nei primi 15 giorni del mercato estivo. Il sudcoreano ha avuto un grande impatto nel Napoli rendendo meno amaro l’addio di Koulibaly. Tra lo scetticismo generale ha saputo imporsi, facendosi apprezzare sopratutto per l’impegno; iconico l’intervento a gamba alta su Brahim Diaz. Così si è conquistato il cuore dei tifosi ma anche quello degli osservatori. Nel calcio moderno è merce rara trovare difensori di un certo livello, basti pensare che il Lipsia ha fatto una valutazione da 90-100 milioni di euro per Gvardiol, protagonista con la Croazia. Ecco che la clausola fa gola e non poco. In Premier i soldi non mancano ed ecco il continuo accostamento ai club inglesi che 45 milioni li pagherebbero senza batter ciglio per un difensore del suo valore. Kim per ora è atteso a Napoli per far ricongiungersi con la prima squadra per prepararsi ad affrontare l’Inter a San Siro, provando magari a ripetere quella prestazione che in quello stadio lo ha fatto entrare di diritto nei cuori dei napoletani.