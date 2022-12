Evan Ndicka, il possibile sostituto di Kim

La clausola nel contratto di Kim preoccupa e non poco il Napoli, anche a fronte delle sirene che risuonano dall’estero su un possibile interessamento del Manchester United e del Real Madrid per il difensore coreano. Proprio in questa direzione si sta muovendo il club e Giuntoli per eliminare la clausola prima dell’estate, ma in tutti i casi il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Il ds azzurro, secondo quanto scrive Tuttosport oggi, avrebbe già trovato infatti il possibile successore di Kim, si tratta di Evan Ndicka

Dall’Austria alla Germania: in Bundesliga gioca il difensore centrale sul quale la società di De Laurentiis ha messo gli occhi. Si tratta di Evan Ndicka, francese classe 1999 in forza all’Eintracht Francoforte, prossimo avversa- rio del Napoli negli ottavi di Champions League.