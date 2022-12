Juve, Pogba salta il Napoli: tornerà a disposizione di Allegri non prima di metà gennaio (CorSport)

Il recupero del francese si allunga. Da quando tornerà a correre sul terreno di gioco gli serviranno 10-15 giorni per poter rientrare in gruppo

Il recupero di Pogba va per le lunghe. Il francese ha bisogno ancora di tempo per tornare ad allenarsi a pieno regime. Il Corriere dello Sport scrive che da quando tornerà a correre sul terreno di gioco gli serviranno 10-15 giorni per poter rientrare in gruppo. Non tornerà a disposizione di Allegri prima di metà gennaio, secondo una previsione ottimistica. Più probabile che rientri a fine mese. Salterà sei partite della Juventus, tra cui quella con il Napoli il 13 gennaio.

Ieri Pogba è rimasto ancora una volta a bordocampo ad assistere all’allenamento dei compagni senza poter partecipare alla seduta in gruppo. Il Corriere dello Sport scrive:

“I tempi però si allungano, da quando tornerà a correre sul terreno di gioco gli serviranno 10-15 giorni per poter rientrare in gruppo. Ma l’appuntamento con il ritorno in campo è di nuovo rimandato, a questo punto il tecnico bianconero si aspetta di recuperarlo non prima di metà gennaio se non addirittura dopo. Non è solo prudenza, guardando il calendario Pogba dovrà restare a guardare ancora tra le quattro e le sei partite della Juve, almeno: niente Cremonese (4/1) e niente Udinese (7/1), soprattutto niente Napoli (13/1) per lui, andando avanti il focus è così posizionato tra la gara di Coppa Italia (19/1) e quella di campionato (29/1) con il Monza, separate dalla sfida all’Atalanta (22/1)”.

Ovviamente il ritardo nel recupero di Pogba condizionerà anche il mercato della Juventus. E’ molto probabile che il club spingerà perché Rabiot resti in squadra.

“Una situazione, quella di Pogba, che condizionerà inevitabilmente anche il mercato. Perché ad oggi Allegri non sa ancora quando potrà effettivamente contare su di lui al massimo”.

“Ecco perché anche senza rinnovo a questo punto potrebbe essere trattenuto fino al termine della stagione Adrien Rabiot, che pure non spinge per un addio anticipato (anzi)”.