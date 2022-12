L’attaccante nigeriano sta benissimo, ha trovato continuità e questo gli consente di inventare anche gol fuori dalla norma come quello col Crystal

Il Napoli riparte dalla centralità di Osimhen, finalmente in condizione fisica eccellente (Gazzetta)

Luciano Spalletti è tornato soddisfatto dalla tournée del Napoli in Turchia. La preparazione ha fatto bene alla squadra e le due amichevoli disputate durante la permanenza ad Antalya hanno mostrato buoni spunti per ripartire. Una delle certezze per la ripresa del campionato è Victor Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Sei gol in due partite. Ma soprattutto soluzioni sempre molteplici per l’assalto alla porta avversaria. Il miglior attacco del campionato e anche dei gironi di Champions si è confermato micidiale anche in fase di preparazione. Perché magari quando la velocità non è al top, diventa più complicato trovare le soluzioni per scartare le difese avversarie. Non per il Napoli. Che riparte dalla centralità di Osimhen, che finalmente trova continuità con la condizione fisica eccellente. Questo gli consente di inventare anche gol fuori dalla norma, come quello con sombrero riservato agli inglesi”.

Non solo Osimhen, anche Raspadori.

“E poi c’è Raspadori uomo ovunque. Segna gol belli a velocità supersonica e soprattutto sa partire da posizioni diverse”.

Questo è ciò che scrivevamo sul gol di Osimhen contro il Crystal Palace:

Victor Osimhen ha segnato un gran gol oggi nell’amichevole contro il Crystal Palace, amichevole vinta per 3-1. E meno male che in area non si sapeva destreggiare. Primo tempo, uno a zero per gli inglesi che sono andati in vantaggio con una ripartenza finalizzata da Zaha calciatori da anni in attesa del grande salto. Ma attendendo attendendo, segna e diverte col Palace. Pochi minuti, e il Napoli pareggia. Osimhen è alle prese con un pallone in area, circondato da marcantoni della squadra di Vieira. In qualche modo addomestica il pallone, è costretto a girarsi spalle alla porta, un difensore prova ad anticiparlo con un colpo di testa basso. Il nigeriano se ne accorge e lo beffa con un sombrero e a questo punto di destro la piazza sul palo lontano. Un gol alla Batistuta. Da bomber di razza, quale ormai Victor sta diventando. Questa per lui si sta rivelando la stagione della maturità ed è impossibile non attribuire parte dei meriti a Luciano Spalletti che lavora sempre tanto, con generosità e dedizione, sui calciatori.