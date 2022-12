Osimhen, il gol è una perla da centravanti d’area – I GOL (VIDEO)

Il 3-1 al Crystal Palace. Victor danza in area con conclusione alla Batistuta. Poi doppietta di Raspadori: il Napoli è ripartito là dove si era fermato

Victor Osimhen ha segnato un gran gol oggi nell’amichevole contro il Crystal Palace, amichevole vinta per 3-1. E meno male che in area non si sapeva destreggiare. Primo tempo, uno a zero per gli inglesi che sono andati in vantaggio con una ripartenza finalizzata da Zaha calciatori da anni in attesa del grande salto. Ma attendendo attendendo, segna e diverte col Palace. Pochi minuti, e il Napoli pareggia. Osimhen è alle prese con un pallone in area, circondato da marcantoni della squadra di Vieira. In qualche modo addomestica il pallone, è costretto a girarsi spalle alla porta, un difensore prova ad anticiparlo con un colpo di testa basso. Il nigeriano se ne accorge e lo beffa con un sombrero e a questo punto di destro la piazza sul palo lontano. Un gol alla Batistuta. Da bomber di razza, quale ormai Victor sta diventando. Questa per lui si sta rivelando la stagione della maturità ed è impossibile non attribuire parte dei meriti a Luciano Spalletti che lavora sempre tanto, con generosità e dedizione, sui calciatori.

Nel secondo tempo spazio per Raspadori. Jack Raspadori sta facendo scervellare opinionisti e tifosi. Possibile che uno come lui debba rimanere in panchina? Possibile, possibile. Per quanto, come ripetuto fino alla noi da Luciano Spalletti, nel calcio oggi giocano in sedici e non c’è differenza tra titolari e chi entra a partita in corso. Ha ragione Spalletti. Nel basket il quintetto base non è un dogma. Certo nel basket le sostituzioni sono a rotazione, è diverso, non c’è un limite.

Fatto sta che Raspadori ce la mette tutta per mettere in difficoltà il suo allenatore e oggi, su pallone recuperato da Gaetano, da fuori area ha fatto partire un destro terra-aria che si è infilato sotto la traversa. Poi, tanto per gradire, ha segnato anche il terzo. Due amichevoli, due doppiette. Non male. Per questo Napoli la sosta non sembra esserci mai stata.