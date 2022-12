Guardiola: «Messi sarebbe stato il più grande di tutti i tempi anche se non avesse vinto il Mondiale»

«Chi dice che i migliori siano stati Pelè, Di Stefano o Maradona è un sentimentale. Certo, il Mondiale è stato il coronamento di una carriera incredibile»

Pep Guardiola incorona Messi come il più grande calciatore di tutti i tempi. Lo sarebbe stato, ha detto, anche se non avesse vinto il Mondiale in Qatar con l’Argentina. Commentando la vittoria della Nazionale di Scaloni, l’allenatore del Manchester City ha dichiarato che chi dice che il migliore è stato uno tra Di Stefano, Pelè o Maradona in realtà è un sentimentale. Nessuno può competere con quanto fatto da Messi in tanti anni. Il giudizio non sarebbe stato diverso se in Qatar l’Argentina avesse perso.

«Tutti hanno un’opinione ma nessuno può dubitare che sia lì, con il più grande di tutti i tempi. Per me, come ho detto molte volte, è il migliore, ma sarà difficile da capire. Un giocatore può apparire e competere con quello che ha fatto negli ultimi 50-70 anni, ma le persone che hanno visto Pelè o Di Stefano o Maradona, possono dire il loro preferito. Nelle loro opinioni sono sentimentali, sai? Ma d’altra parte, se non avesse vinto la Coppa del Mondo, la mia opinione su ciò che ha fatto per il calcio mondiale, non sarebbe cambiata. Certo, per lui è il risultato finale di una carriera incredibile».

Guardiola ha anche fatto i complimenti ad Alvarez e a Nicolas Otamendi.

«Siamo incredibilmente felici per Alvarez, congratulazioni a lui e Nicolas Otamendi e personalmente a Lionel Messi. Per l’Argentina come Paese è un campione meritato. Julian è con noi e siamo contenti perché ha giocato molto. Il suo contributo è stato incredibile per la squadra e per il modo in cui ha giocato. Abbiamo un campione del mondo nella nostra squadra».