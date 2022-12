Guardiola non ha alcuna intenzione di lasciare il City per il Brasile (Mundo Deportivo)

Il tecnico ha appena rinnovato con il club inglese a condizioni economiche che lo soddisfano, gli piace il progetto City e anche la Premier League

Pep Guardiola non ha alcuna intenzione di lasciare il City per il Brasile. Lo scrive Mundo Deportivo.

“La fine del periodo di Tite alla guida del Brasile, dopo la sconfitta contro la Croazia nei quarti di finale del Mondiale in Qatar, ha aperto ogni tipo di speculazione sul suo sostituto. Il nome di Pep Guardiola, il grande sogno della ‘canarinha’, e con il quale c’erano già stati contatti tre anni fa, è uno dei primi che è venuto alla luce ma l’allenatore del Manchester City non contempla questa possibilità, come ha appreso MD”.

Mundo Deportivo ne spiega i motivi.

“Il motivo è che il suo presente lo convince. Pep ha appena rinnovato il contratto con il club inglese fino al 2025 con condizioni economiche che lo soddisfano. Il suo rapporto con la dirigenza di spicco dei ‘blues’ è magnifico, di cordialità, comprensione e intesa sportiva. Gli hanno messo nelle mani un progetto molto competitivo con il quale spera di ottenere molti profitti. Guardiola è felice al club, ma anche in Premier League, un campionato che considera uno dei campionati più importanti del mondo”.

Il vicepresidente della Confederazione calcistica brasiliana ha spiegato che tre anni fa ci sono stati contatti con Guardiola ma che la proposta economica del Brasile era molto lontana da quella inglese, così non se ne fece niente. In Brasile assicurano che la decisione sul futuro della panchina della Nazionale non verrà presa fino a gennaio, in previsione dei primi impegni in programma a marzo.

I nomi che sono circolati in queste ore per la successione sulla panchina della nazionale brasiliana sono tanti, quasi tutti allenano in Brasile ma uno più di tutti è il sogno dei tifosi brasiliani e corrisponde al nome di Pep Guardiola. L’attuale allenatore del City ha sempre ammesso il desiderio di voler allenare una nazionale e, fra le tante, il Brasile in particolare ma questo desiderio potrebbe rimanere solo un sogno per i brasiliani.