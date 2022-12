El Pais: Griezmann giocatore totale a cui manca solo il gol

Il quotidiano spagnolo guarda al percorso fatto dal giocatore francese: dal rischio di non giocare il Mondiale per il poco impiego all’Atletico all’essere il migliore giocatore per passaggi chiave.

El Pais si unisce al coro di quotidiani che elogiano Griezmann, il nuovo “centrocampista” della Francia. Sottolinea il percorso fatto dal giocatore, a tratti anche travagliato, che lo ha portato a diventare l’uomo simbolo della squadra di Deschmaps.

“Antoine Griezmann ha fatto molte trasferte insolite negli ultimi tempi, come quella all’inizio della stagione con l’Atlético, 30 minuti in 30 minuti, soffocata dalle circostanze del marketing del calciatore. Ma ci sono due di quei viaggi che aiutano a capire da dove viene forse il calciatore più fondamentale di questa Francia finalista ai Mondiali.”

Il quotidiano si riferisce all’ultima partita giocata dall’Atletico Madrid, quando Griezmann ha rincorso per oltre 50 metri per recuperare un pallone pericoloso.

“Era oltre l’80’, e l’Atlético stava vincendo 0-2 nel primo turno di Copa del Rey, ma il francese, per tutta la partita in campo, non lascia nemmeno una briciola, e Simeone ha voluto sottolinearlo: «Il l’atteggiamento di Griezmann è stato enorme, per questo è campione del mondo».”

L’altro viaggio è invece, secondo El Pais, una vacanza a Ibiza dove il calciatore non ha mai smesso di allenarsi:

“Griezmann iniziava a lavorare alle sette del mattino, e mentre finiva guardava crescere intorno a sé un piccolo luna park con vari gonfiabili: un bersaglio, una porta, un campo da calcio scivoloso, uno scivolo d’acqua. Alle nove cominciarono ad arrivare i ragazzi del campus estivo del club, ai quali avevano promesso la visita di uno dei loro calciatori, e che molte mattine incrociavano stupiti Griezmann.”

Da lì un poi un cavillo burocratico nel trasferimento dal Barcellona a Madrid gli hanno impedito di giocare con continuità:

“Il contratto per il quale il Barça lo aveva prestato conteneva un’opzione di riscatto obbligatoria di 40 milioni se avesse giocato almeno 45 minuti nel 50% delle partite in cui era disponibile nei due anni di prestito. Ma Gil Marín (ds dell’Atletico, ndr) non ha voluto pagare così tanto per un calciatore che nel 2019 aveva venduto al Barça per 120 milioni. Tre mesi prima della Coppa del Mondo, Griezmann si è trovato in trappola; Simeone poteva usarlo solo per mezz’ora in ogni partita di campionato“.

Una situazione difficile che il calciatore discusse sia con Simeone che con Deschamps:

“Discussero della situazione, e Griezmann decise di resistere, anche dopo un’altra conversazione con Didier Deschamps, l’allenatore francese. Il piano di razionamento di 30 minuti non sembrava un ostacolo per portarlo ai Mondiali. Ma soprattutto ha sopportato per Simeone, per la loro relazione, e per quello che Simeone insisteva per lui negli uffici“.

Con uno sguardo all’indietro, oggi Griezmann è diventato un giocatore fondamentale per la Francia nonostante lo scarso impiego in Liga, un giocatore da box to box:

“È emerso come un totale costruttore e distruttore di giochi. È, ad esempio, il secondo giocatore francese che ha recuperato più palloni vaganti, solo dietro l’aspirapolvere di Tchouameni. E ha avuto impegno anche più indietro: solo Koundé ha parato più tiri di lui. Anche se dove Griezmann ha davvero abbagliato è stato nel creare pericolo da quella posizione in mezzo al campo. Nessuno nel torneo ha regalato così tanti passaggi finiti al tiro, e nessuno genera così tante occasioni di qualità per i propri compagni: Opta calcola di fare ultimi passaggi che valgono 0,7 assist (xA) ogni 90 minuti, ben lontano dal il prossimo, che era Kimmich, con 0,5. Il francese ha partorito in Qatar una versione strepitosa del calciatore totale a cui manca solo il gol.”

💥 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡 💥@AntoGriezmann a effectué 𝟭𝟬𝟭 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴𝘀 contre le Maroc, un 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 pour un joueur français lors de cette Coupe du Monde 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cdi7AoxMcU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 16, 2022