Juventus, Allegri prolunga le vacanze di Di Maria e Paredes, ma i tifosi non gradiscono

I tifosi prendono di mira Di Maria su Instagram: “Rabiot torna prima dalle vacanze e tu no?” “Puoi rimanere in Argentina, possiamo fare a meno di te”

I campioni del mondo della Juventus, Angel Di Maria e Leandro Paredes, torneranno ad allenarsi alla Continassa il 2 gennaio. Il club bianconero ha concesso loro qualche giorno in più di vacanza per prolungare i festeggiamenti dopo la vittoria del Mondiale. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Angel Di Maria e Leandro Paredes torneranno a Torino il 2 gennaio. I neo campioni del mondo saranno gli ultimi a rientrare, mentre Rabiot già domani è atteso alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Venerdì la Juve giocherà l’amichevole con lo Standard Liegi: gli argentini cominceranno a lavorare dall’inizio della prossima settimana, mettendo nel mirino uno spezzone di gara al massimo con l’Udinese e più probabilmente il big match del 13 gennaio contro il Napoli. Saranno entrambi out alla ripresa sul campo della Cremonese, come prevedibile.”

I tifosi della Juventus, però, non hanno preso bene il ritardo nel rientro dei due giocatori, soprattutto perché altri argentini, come Dybala e Lautaro Martinez, hanno fatto scelte diverse. Sono attesi nei prossimi giorni agli ordini dei rispettivi allenatori: Dybala, ad esempio, rientrerà domani a Roma, Lautaro, invece, tornerà a Milano il 30 dicembre.

Così, i tifosi hanno espresso il proprio disappunto sui social, prendendo di mira Di Maria sul suo profilo Instagram. C’è chi scrive:

“Rabiot torna prima dalle vacanze che gli spettano e rispetta il club che lo paga nonostante abbia fatto un buon inizio di campionato.. Tu e il tuo migliore amico invece siete così tanti rilassati e grati alla Juve che tornate il 2. Mi auguro solo una cosa per l’anno nuovo per te… La rescissione del contratto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ángel Di María (@angeldimariajm)

“Vabbè ora hai finito di festeggiare, vedi di tornare che c’è un campionato da vincere”.

“Torna pure quando vuoi eh… Fai con calma”.

“Puoi rimanere anche in argentina tranquillo noi siamo la Juve possiamo fare almeno anche di te”.