Deschamps: «Non ho voglia di parlare del mio futuro. Ci vorrà tempo per digerire la sconfitta»  

«Incontrerò il presidente Le Graet a inizio anno e vedremo. La delusione è enorme, ci sono stati momenti difficili prima e durante il torneo».

L’allenatore della Francia, Didier Deschamps, ha parlato alla stampa dopo la sconfitta in finale al Mondiale in Qatar contro l’Argentina. Il commissario tecnico non ha nascosto la sua delusione e ha dichiarato di non voler parlare adesso del suo futuro. Ha ribadito che a inizio anno incontrerà il presidente della Federcalcio francese e prenderà una decisione in merito.

«Non ho voglia di parlare del mio futuro. Come voi giornalisti sapete, incontrerò il presidente all’inizio dell’anno e vedremo. Prenderò una decisione, ma oggi non è il momento di parlarne».

La Francia è stata eliminata ai rigori dopo una finale meravigliosa. Deschamps non ha nascosto la delusione di fronte al risultato finale del match.

«La delusione è enorme, ci sono stati momenti difficili prima e durante il torneo, ma non è una scusa. È stata una gioia pura condividere questa Coppa del Mondo con lo staff e i giocatori. Ci sono, certo, le partite, ma è un’avventura umana, non dobbiamo dimenticarla. Da quel lato, ci sono solo notizie positive. Quando non riesci a vincere, pur andandoci molto vicino, fa male. Ci vorrà del tempo per digerire la sconfitta. L’importante ora è la squadra francese, è al di sopra di tutto».

Sulla partita:

«È vero che ci hanno superato in energia, in aggressività, ma nonostante tutto siamo tornati dal nulla. Questo è il calcio, abbiamo avuto una palla da Mondiale all’ultimo minuto. Mi congratulo con l’Argentina: ha messo tanta qualità, non mi tolgo il merito, ma non ho nessun rimprovero, ci sono diversi motivi che ci hanno fatto stare male in tutto questo tempo. Con l’ingresso di giovani che hanno puntato sulla freschezza, noi ci siamo stati».

Deschamps continua:

«Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare per un’ora. Poi, con tanto coraggio, energia e qualità, abbiamo spinto l’Argentina al limite. Dopo, a cosa si riduce tutto? Non abbiamo fatto tutto bene, ma come in questo Mondiale, abbiamo avuto cuore ed energia. Siamo tornati dal nulla, quando hai un pallone da Mondiale all’ultimo minuto e ti sfugge è ancora più difficile da digerire, è così, devi accettarlo».

Il virus ha una parte di responsabilità?

«è il gruppo nel suo insieme che è stato in questa situazione. Eravamo al top tra virgolette, non abbiamo avuto il dinamismo delle altre partite. Non sto cercando scuse».

Sui cambi:

«Non è colpa di Giroud o Dembelé che hanno fatto tanto per arrivare qui, ma oggi li ho visti meno bene. Abbiamo cambiato le cose. Non avevamo tutte le nostre capacità. Stavano giocando una finale di Mondiale e la mia impressione è che non lo abbiano fatto».

Sull’arbitro:

«Non ha avuto sfortuna con gli arbitri in tutto il torneo, ma non tolgo il merito all’Argentina. Ho discusso dopo la partita con un membro della squadra arbitrale ma non entrerò nei dettagli».

Su Mbappé:

«Era triste alla fine nonostante il suo gioco, come tutti».

Sul futuro della Francia:

«Ci sono sempre stati buoni giocatori e i giovani hanno dimostrato di poterci essere e bisogna inserirsi nei più giovani. La qualità dei giocatori è molto importante. Non sono preoccupato per il futuro».