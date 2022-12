Calciomercato.com: la Sampdoria vuole Zanoli in prestito, De Laurentiis ha detto no

L’idea dei blucerchiati è dare in cambio al Napoli Bereszynski, ma il presidente ha fatto muro. La Sampdoria tornerà all’attacco

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, la Sampdoria si è fatta avanti con il Napoli per il difensore Alessandro Zanoli. L’idea è di prenderlo in prestito, offrendo in cambio al Napoli Bereszynski. Il presidente del Napoli, però, ha detto di no. La Sampdoria, scrive il portale di mercato, non si fermerà al primo tentativo, ma proverà a convincere il club di De Laurentiis, e soprattutto Luciano Spalletti, che di Zanoli è un estimatore, a cedere il giovane talento.

