Arnautovic: «Prima pensavo solo a me stesso, credevo di essere il migliore. Questo mi ha fregato»

A Sportweek: «Rimpiango la disciplina che non ho avuto. A darmela ci hanno provato tutti. Ho sbagliato sempre io. Pensavo che solo i miei genitori potessero dirmi cosa fare».

Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, una lunga intervista all’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic. A 33 anni è un uomo risolto e un centravanti decisivo, ma il percorso per arrivare fin qui è stato lungo. Chi è oggi Marko Arnautovic?

«Un padre. Un marito. Un uomo più maturo, sereno, tranquillo. Completamente diverso da com’era dieci o dodici anni fa. Ho due figlie e quindi grosse responsabilità».

E cos’è rimasto del ragazzo che dieci o dodici anni fa ne faceva di tutti i colori?

«Ogni tanto viene fuori, soprattutto in campo. Lì rimango più aggressivo. Ma ripeto: sono diverso. Prima, la sera volevo sempre uscire, facevo cazzate, combinavo casini… Adesso sono sempre a casa, non mi vedrai mai fuori».

Hai detto una volta: “Devo tenere me stesso sotto controllo”. Ti riesce facile o ti costa fatica? Arnautovic risponde:

«Adesso è facile. Prima no. Prima facevo quello mi passava per la testa. Dalla bocca mi usciva di tutto, senza pensarci. Dalle mie parti si dice: meglio pensare dieci volte prima di dire una cosa. Invece io dicevo dieci cose e pensavo una volta. Ora è il contrario».

E in passato perché ti comportavi in una certa maniera? Eri solo molto giovane, o anche molto arrabbiato?

«Pensavo che solo mio padre e mia madre possono dirmi cosa fare. Gli altri no. Soprattutto nel calcio. Se un allenatore mi rimproverava, se mi urlava addirittura, rispondevo: tu non sei mio padre. Ora capisco che il calcio è il mio lavoro, mi pagano bene per farlo, quindi ho il dovere di ascoltare il mio allenatore, il direttore sportivo, il presidente. Anche i compagni: se sbaglio qualcosa e non vedo l’errore, ma loro sì e me lo fanno notare, devo accettarlo e non attaccarli come facevo: “Oh, ma chi sei, che cazzo vuoi?”. Una volta c’era solo Marko Arnautovic. Pensavo a me stesso e non agli altri. Anche all’Inter, non potevi parlare con me: credevo di essere il migliore, il numero uno. Ho sbagliato, completamente. E questo mi ha fregato. Me lo dicono tutti: la tua carriera poteva essere migliore. È vero, se dieci anni fa fossi stato quello che sono oggi».

Ad Arnautovic viene chiesto se ha dei rimpianti.

«Rimpiango la disciplina che non ho avuto. A darmela ci hanno provato tutti. Ho sbagliato sempre io. Mourinho mi ha aiutato tanto, ma per sei mesi anche a lui ripetevo: tu non puoi darmi ordini non sei mio padre. È stato David Moyes al West Ham a cambiarmi la vita. Mi ha spostato di ruolo, da esterno a centravanti, e mi ha detto: “Ti metto davanti, ma devi difendere insieme alla squadra”. “Io non difendo”. “Se non difendi, non giochi”. Mi sono sacrificato a difendere per due o tre mesi, dopo lui è tornato da me e ha detto: “Adesso puoi restare fermo lì davanti. Gli altri lavoreranno per te. In cambio, mi devi fare gol o servire l’assist”. Sì, Moyes mi ha cambiato nella testa».

Come ci è riuscito?

«Non lo so. Prima di incontrare lui ero una testa calda. Tutti quelli con sangue dei Balcani nelle vene hanno la testa calda. Non conosco un serbo, croato, montenegrino, albanese, macedone, bosniaco, sloveno, che non abbia la testa calda. Siamo fatti così. Però tanti di quelli che giocano a calcio, in campo hanno la testa fredda e fuori ascoltano i consigli. Io non ero così».

Il diesse del Bologna, Di Vaio, dice che sei un esempio in campo e fuori. Qual è il tuo modo di essere leader? Arnautovic spiega:

«Scherzo molto. Ma io mi vedo come gli altri. I leader sono altri: De Silvestri, Soriano, Medel… Lascio parlare loro. Nella mia carriera non ho mai parlato nello spogliatoio. Io parlo in campo. Con i piedi».