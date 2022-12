Argentina, il tour dei campioni del mondo continua in elicottero

A Buenos Aires sono più di 4 milioni i tifosi arrivati per festeggiare l’Albiceleste, le strade della capitale sono intasate.

In Argentina c’è troppa gente per le strade a festeggiare i campioni del mondo. Il tour della Coppa e di chi l’ha conquistata è iniziato in pullman ma finirà in elicottero.

La sicurezza ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire fra le strade di Buenos Aires, troppa gente, oltre 4 milioni di persone arrivate per osannare Messi, Scaloni & Co.

Come riporta Rai News:

“Una marea umana per le strade, i media locali parlano di quattro milioni di tifosi, e così la Seleccion argentina campione del mondo di calcio è costretta a ricorrere a elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti. Secondo fonti della Federcalcio argentina, citate dal canale Tn Noticias, sono tre i velivoli coinvolti. Il pullman che trasporta la Seleccion argentina campione del mondo di calcio è attualmente ancora nel mezzo dell’autostrada che collega l’aeroporto con la città ed è stato letteralmente inghiottito dalla folla enorme.”

Già questa mattina l’Albiceleste aveva rischiato tanto durante il tour:

Il titolo era già pronto: “Messi perde la testa”. Pensa se lui, Paredes, Di Maria e altri due compagni non avessero avuto i riflessi abbastanza pronti da accorgersi per tempo che un cavo della corrente elettrica stava per decapitarli mentre sfilavano appollaiati sul bus scoperto che sta percorrendo Buenos Aires