I compagni del Napoli raccontano l’attaccante georgiano. Rrahmani: «Ha portato un’aria diversa, siamo tutti contenti di averlo con noi»

Zielinski: «Kvara è un giocatore di squadra, per noi è molto importante»

È online il documentario realizzato qualche mese fa a Napoli su Khvicha Kvaratskhelia, da una troupe georgiana prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli. L’attaccante georgiano eacconta della sua vita, del rapporto con Spalletti e dell’incredibile sensazione di giocare al Maradona.

Sono tanti, inoltre, i personaggi vicini al georgiano che raccontano il suo impatto sulla squadra di Spalletti. Tra questi anche i suoi compagni di squadra, come Amir Rrahmani e Piotr Zielinski. Entrambi spendono parole molto belle verso l’attaccante rivelazione della Serie A di questa stagione. Rrahmani parla di un’aria diversa portata da Kvara in squadra oltre ad elogiare le sue caratteristiche principali, come la capacità nei dribbling.

“Quando è arrivato era un ragazzo tranquillo e timido, lo è ancora, abbiamo un ottimo rapporto e penso che potrà aprirsi di più e divertirsi ancora di più con noi. E’ un giocatore eccezionale e di talento, è molto forte nel dribbling, ha il suo stile, ha portato un’aria diversa nella squadra e siamo tutti contenti di averlo con noi”.

Zielinski racconta un altro aspetto di Kvara: il suo essere uomo di squadra. Piotr elogia la capacità del georgiano di aiutare i compagni, la sua umiltà e il suo senso del lavoro. Dice di lui che è una persona molto calma, ma che in campo si trasforma letteralmente. Queste le sue parole:

“Lo vediamo tutti che tipo di giocatore è, fa cose incredibili per la sua età, siamo tutti felici che sia con noi. Aiuta molto la squadra. Oltre ad essere un professionista, Kvara è una persona straordinaria, umile e un gran lavoratore. E’ molto calmo, ma in campo subisce una grande trasformazione, vuole sempre fare un passo decisivo, è un giocatore di squadra. E’ molto importante per noi”.