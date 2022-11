Vettel: «Ho idee su cosa va cambiato alla Ferrari, ma le tengo per me»

A L’Equipe: «Non ho rimpianti, nemmeno per Hockenheim, la Mercedes era più forte di noi. Non è un solo errore che determina una sconfitta»

L’Equipe ha intervistato Sebastian Vettel che ha deciso di ritirarsi. Parla molto di Ferrari.

Avrà qualche rimpianto? Soprattutto per quello che è successo alla Ferrari?

No, ho amato quegli anni. Ho apprezzato la vita in Italia, dove ho conosciuto tanti amici. Guidare per la Ferrari è qualcosa di speciale. Per strada, la gente ti considera uno di loro. E il loro cibo è probabilmente il migliore del mondo anche se, da francese, mi dirai il contrario. È stato bello vivere quest’esperienza in Italia. Posso dire di essere orgoglioso della mia carriera. È stata brillante, non trovi? Probabilmente ho commesso degli errori, forse a volte avrei dovuto agire con più intelligenza. Ho firmato per la Ferrari per aiutarli a diventare campioni. Abbiamo fallito due volte. E ci delle ragioni… (è silenzioso)

E le conosci?

Vettel: «Quando ti mancano i punti, sai perché (sorriso beffardo). Quando non sei abbastanza veloce, lo sai. Quando commetti un errore alla guida, lo sai».

L’incidente di Hockenheim nel 2018 quando eri in testa alla gara e in testa al campionato?

(Vettel lo interrompe) Questo è un motivo. Ma una sconfitta non si limita a un singolo errore. Non è stato il peggior errore della mia carriera. Mi ha fatto molto male perché è arrivato in Germania, davanti al mio pubblico, su una pista che mi piace ed è un errore che mi è costato molto caro. Ma la Mercedes era troppo forte nello sviluppo. Alla Ferrari eravamo troppo lontani da loro.

Ancora oggi li vediamo soffrire…

Sì, ho idee su cosa potrebbe essere cambiato in Ferrari, ma le terrò per me. Ciò che si vede dall’esterno è solo un’interpretazione di ciò che sta realmente accadendo lì. Non hai il quadro generale.

Tuttavia, le loro scelte strategiche o i loro pit stop sono criticati…

E questo è ingiusto. Può accadere a tutti. Prestiamo attenzione perché un intero paese è dietro la Ferrari e non succede da nessun’altra parte. Quindi forse troppa attenzione genera troppa pressione.

Ci hai detto che eri felice della tua carriera. Di cosa sei più orgoglioso?

Prima di tutto, non ho rimpianti. O forse Hockenheim. Quando ci ripenso, mi dico che avrei potuto frenare un po ‘ prima. Ma sono arrivato in Formula Uno per diventare un campione ed ero molto giovane. Tutto il resto è stato un di più. Per tornare alla tua domanda, direi che sono orgoglioso di aver trattato le persone con cui ho lavorato nel modo in cui avrei voluto essere trattato. E per essersi fatto molti amici.