Il Giornale: «L’errore di Leclerc ricorda quello di Vettel quattro anni fa. Vettel non si è più ripreso»

Scrive così Il Giornale su Leclerc che ieri è andato a sbattere mentre era in testa al Gp di Francia. Un errore lo ha portato fuori pista alla curva 11 (qui il video). Ha lanciato – scrive il Giornale – un urlo agghiacciante. Se n’è assunto le responsabilità, certo.

Umberto Zapelloni paragona l’errore di Leclerc a quello di Vettel quattro anni fa:

Il problema resta il solito. La Ferrari del sabato è imbattibile, quella della domenica perde tutto il tesoretto. Leclerc tra il sabato e la domenica ha perduto 91 punti per la mancanza di affidabilità della sua Ferrari e per colpa sua. L’errore di ieri ricorda quello di quattro anni fa di Vettel in Germania quando andò a sbattere mentre era in testa al mondiale e alla gara. Non si è più ripreso da quel crash. Leclerc ha già in mente la vendetta.