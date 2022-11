Ufficiale, Berrettini non ci sarà per la Coppa Davis

Il tennista romano sui social: «Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo»

Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, l’Italia perde anche Matteo Berrettini in vista delle Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 22 novembre.

Per l’altoatesino il forfait era arrivato una settimana fa a causa dell’infortunio al dito della mano, eredità del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il romano ha, invece, provato fino all’ultimo a recuperare dal problema al piede sinistro accusato durante l’Atp di Napoli, ma a pochi giorni dai quarti di finale contro gli Stati Uniti ha alzato bandiera bianca. I due singolari italo-americani saranno presumibilmente Musetti-Fritz e Sonego-Tiafoe.

Il tennista romano non si è ancora ripreso dall’infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo ATP di Napoli, ma sarà comunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra.

Berrettini ha salutato i suoi tifosi dando l’annuncio sul suo profilo Instagram

«Ciao ragazzi, purtroppo l’infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis. Personalmente giocare per l’Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie, come sempre, per l’affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto»

