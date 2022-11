Su Twitter posta un video con i dati relativi all’aumento del seguito del calcio tra i giovani tra i 16 e i 29 anni. Una risposta all’intervista di Perez a Tuttosport

Tebas risponde a Florentino Perez: «Che i giovani amino sempre meno il calcio è una bugia».

Questa mattina Tuttosport ha pubblicato un’intervista al presidente del Real Madrid, Florentino Perez. In essa, Perez, rispondendo all’intervistatore su come vede il futuro del calcio europeo, dichiara:

«È una domanda che potrebbe richiedere una lunga risposta. Ma proverò a semplificare il concetto: negli ultimi vent’anni è arrivata una nuova generazione e il mondo è cambiato, tutto è cambiato nelle nostre vite, il calcio quindi non può non adeguarsi. Il calcio è l’unico sport veramente universale e globale, non possiamo permettere che altri sport che sono più organizzati e orientati al cambiamento e alla modernità possano sfruIl calcttare questo per togliere al calcio questa situazione di privilegio. Sto lavorando, come i miei predecessori e quelli ancora prima, per adeguarmi ai tempi che vivo: non possiamo consentire che i giovani amino sempre di meno il calcio perché le partite che offriamo sono meno attraenti e coinvolgenti. Non possiamo permetterlo, dobbiamo riflettere tutti insieme e dare ai giovani, che rappresentano il futuro, anche del calcio, quello che loro si aspettano da noi. Stiamo lavorando a questo e lotterò con tutta la mia forza perché il calcio non perda la sua posizione di privilegio e perché continui a essere il re degli sport in tutti i continenti».

Gli ha risposto, sui social, il presidente de LaLiga, Javier Tebas. Su Twitter, richiamando l’intervista di Florentino Perez, ha scritto

«“Non possiamo permettere che i giovani amino sempre meno il calcio perché le partite che offriamo sono meno attraenti”. Per favore, qualcuno dica a quest’uomo che questa è una FAKENEWS, che ripete una bugia così tanto che potrebbero finire a crederci».

Insieme a queste parole, Tebas ha postato un video in cui vengono sciorinati i dati sull’audience del campionato spagnolo. Da esso si evince che in Spagna l’audience della Liga fra i ragazzi sotto i 24 anni è cresciuta del 22% e che i tifosi di calcio fra i 16 e i 29 anni sono cresciuti del 3.4% nel mondo. Inoltre, il 60% del pubblico di Tik-Tok, piattaforma social molto giovane, è “consumatore” di calcio.

La Superlega, al contrario, ha sempre diffuso altri dati. per sostenere la propria tesi che i più giovani non guardano il calcio come le generazioni precedenti.

Florentino Pérez a @tuttosport “Non possiamo permettere che i giovani amino sempre meno il calcio perché le partite che offriamo sono meno attraenti” Per favore🙏, qualcuno dica a quest’uomo che questa è FAKENEWS, che ripete una bugia così tanto che potrebbero finire a crederci👇 pic.twitter.com/mS87GvcUAG — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 9, 2022