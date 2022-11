Spalletti: «Mi avrebbe fatto piacere che Mario Rui fosse stato chiamato in Nazionale»

Il tecnico del Napoli in conferenza ha espresso rammarico per la mancata convocazione di Mario Rui per i prossimi Mondiali in Qatar

Tanti spunti dalla conferenza stampa di Spalletti di oggi al termine del match contro l’Udinese. Dopo aver ringraziato più volte tutti, dai giocatori allo staff, il tecnico del Napoli ha spiegato che la sosta in programma per questo scorcio di 2022 a causa dei Mondiali, arriva nel momento giusto e che sarà importante per il Napoli in quanto darà la possibilità a molti di riposare e prendere fiato. «Ora ci sono questi giorni di riposo che fanno bene. Io sono convinto che ora c’era proprio bisogno di interrompere e spesso di mette e a rischio la salute dei calciatori perché se non si cambia spesso è impossibile»

Poi una battuta su quelli che stanno per partire con le rispettive Nazionali a cui Spalletti augura buona fortuna

«Non dico niente perché non faccio più in tempo, me lo doveva chiedere prima. Gli auguro tutto il meglio perché se lo meritano»

E soprattutto una nota su Mario Rui

«Mi avrebbe fatto piacere che Mario Rui fosse stato chiamato»