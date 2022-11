Spalletti: «La sosta farà bene. C’era proprio bisogno di interrompere»

Il suo bilancio

«Il ringraziamento ai calciatori per quello che hanno fatto fino ad ora, per la disponibilità che hanno avuto verso i compagni tale da perdere la disponibilità per se stessi a volte. Hanno fatto una prima parte del campionato da marziani. Quindi io li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per la squadra e anche per me perché io e il mio staff godiamo delle piloro performance. Ora ci sono questi giorni di riposo che fanno bene. Io sono convinto che ora c’era proprio bisogno di interrompere e spesso di mette e a rischio la salute dei calciatori perché se non si cambia spesso è impossibile»

Suglii 15 minuti di oggi

«I 15 minuti di oggi aiutano a sottolineare che percorso importante hanno fatto i giocatori perché hanno fatto sembrare le partite facili con la loro disponibilità e abilità, ma non c’è nulla di scontato. È quello che hanno fatto in precedenza che è una cosa stratosferica. E per come l’hanno fatto, hanno fatto dimenticare che ci sono queste insidie come i 15 minuti di oggi. A noi serve questa partita perché con le cinque sostituzioni anche sul 2-0 un cambio può cambiare tutto. Loro sono una squadra forte, mettono dentro calciatori molto forti. Samardžić è un giocatore fortissimo, è uno Zielinski. Qualcosa lo abbiamo concesso noi e qualcosa se lo sono guadagnato»

Cosa possiamo migliorare ancora?

«Possiamo utilizzare sempre meglio il tempo, per trovare qualcosa in cui diventare più forti: c’è sempre la possibilità di aggiungere qualcosa nella professione che fai, c’è sempre qualcosa da imparare. Si va laggiù in Turchia a fare le cose seriamente, non ho dubbi. Oggi quelli che ho messo hanno fatto una grande partita: Mario Rui, Politano a fare le rincorse difensive, anche chi è rimasto in panchina avrebbe fatto al caso nostro. Inserire qualcuno di fresco per gli ultimi minuti non sapevi come avrebbero potuto reagire, per quello mi sono tenuto l’ultima sostituzione»

Gli allenamenti?

«Faremo un allenamento qui il martedì-mercoledì, giovedì partiremo”. Interviene Nicola Lombardo: “Non è stato ancora deciso il giorno della partenza per il ritiro, non sarà un ritiro classico: non ci saranno i tifosi, sarà a porte chiuse poi se il mister e la direzione sportiva decideranno per qualche seduta aperta, sarà aperta per i giornalisti. Appena avremo le date, ve le faremo sapere. In Turchia? Non c’è ufficialità»

Io sono un marziano?

«Vengo sempre di conseguenza, è giusto quello che dicono gli opinionisti: conta la disponbilità dei giocatori nel farsi trovare pronti. La società ha messo a disposizione una buona squadra. A me che si parli o non si parli di scudetto fa lo stesso effetto, so che mancano 69 punti nel campionato e sono una marea: le insidie ci sono, stasera usciamo fuori da una situazione in cui abbiamo imparato altre cose. Non ci resta che avere lo sguardo lucido oltre quella che è la nebbia che vogliono mettere in mezzo tutti gli altri, il fatto di avere possibilità o non averla non conta niente: conta qui e ora, è fondamentale. Non domani, qui e ora serve fare risultato»