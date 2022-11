La stella del Psg al momento è un calciatore di un altro pianeta, come lo è stato Messi per anni. Il Real Madrid starà maledicendo il giorno in cui è stato rifiutato

Se c’è un essere superiore, quello è Mbappè (La Vanguardia)

C’è un essere superiore e si chiama Mbappé. Lo scrive La Vanguardia, commentando la vittoria della Francia sulla Danimarca (2-1) al Mondiale in Qatar.

“Faranno come se niente fosse, come sempre, ma al Real Madrid malediranno a lungo il giorno in cui Mbappé ha ceduto alle pressioni del suo Paese e ha rifiutato la sua proposta milionaria. La stella del PSG è attualmente un calciatore di un altro pianeta, come lo è stato Messi per tanti anni”.

La Danimarca ha iniziato la partita in modo coraggioso, poi ha cercato di non cadere a tappeto. L’attacco francese è stato un incubo per la difesa nordica. Nella ripresa la Danimarca ha provato a crescere, entrando maggiormente nella zona del campione del mondo anche se mai in maniera nettissima, scrive La Vanguardia, e per poco la Francia non ha trovato il gol miracoloso. Ma la superiorità dei Blues è stata netta.

“I francesi stavano già vincendo con una valanga di punti e alla fine hanno trasferito la loro superiorità sul tabellone”.

Alla fine Mbappè ha risolto le cose, concludendo con la coscia un bel cross di Griezmann, tanto da far gridare di soddisfazione il pubblico.

“Sì, c’è un essere superiore, ma si chiama Mbappé”.