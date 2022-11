Repubblica: una Juve di superstiti ha messo alle corde un Psg quasi al completo

“Fierissima” la prestazione degli uomini di Allegri, che hanno dimostrato un’ottima tenuta mentale, sciorinando la migliore prova della stagione

Su La Repubblica, Emanuele Gamba definisce “fierissima” la prestazione della Juventus decimata dagli infortuni contro il Psg, ieri, in Champions League. Nonostante le tante defezioni, gli uomini di Allegri. Una Juve quasi composta unicamente di superstiti ha messo alle corde un Psg quasi al completo, in cui mancava solo Neymar.

“hanno messo alle corde il Psg quasi completo (mancava solo Neymar) sciorinando la prova migliore di questo scorcio di stagione”.

Il tecnico ha ritrovato Chiesa, schierato in campo per una ventina di minuti complessivi ed il cui ingresso ha scatenato un boato della folla paragonabile a quello che scatta in occasione di un gol. Ed il suo impiego ha dato segnali incoraggianti per il prosieguo di stagione.

“I suoi primi passi dall’infortunio del 9 gennaio hanno incoraggiato l’ottimismo generale, perché in definitiva è a Chiesa che il popolo juventino affida le possibilità di un riscatto da questi mesi grigi”.

“Allegri ha schierato Chiesa sul fronte sinistro dell’attacco, ma è un dettaglio poco significativo perché la formazione di ieri era una raccolta abborracciata di calciatori superstiti (si è infortunato anche Kean, solito problema muscolare dovuto a una vecchia cicatrice) che l’allenatore ha messo in campo come ha potuto, anzi nell’unica maniera possibile. La risposta della squadra è stata però molto positiva, soprattutto in termini di carattere e di tenuta atletica”.

Tanto per cominciare, il precoce gol di Mbappé non ha sbriciolato la Juve psicologicamente come avrebbe potuto, “invece la tenuta nervosa della squadra è stata eccellente”.

Sul Psg:

“Starà nelle prima urna, tra le più forti, come è giusto che sia visto quello che ha dimostrato: può essere la mina

vagante della Champions, mentre il Psg è, assieme al Liverpool, l’unica big non testa di serie. Ma non è detto che sia una minaccia insuperabile, visto che persino una Juve senza giocatori è riuscita a metterlo nei guai”.