Ole Werner: «So cosa vuol dire non poter pagare l’affitto. Senza creatività non si va da nessuna parte»

Il tecnico del Werder Brema, il più giovane in Bundesliga, alla Sueddeutsche: «Ho sempre avuto i momenti più eccitanti quando non avevo molto».

La Sueddeutsche intervista Ole Werner, allenatore del Werder Brema, il più giovane della Bundesliga. Quando è arrivato il club era in una situazione caotica, con il precedente allenatore, Markus Anfang, che si era dimesso perché si era scoperto che aveva falsificato la sua tessera di vaccinazione. Ma sin dai primi colloqui con i dirigenti, racconta, «ho sentito un grande desiderio di orientare di nuovo tutto nella giusta direzione».

Lo stesso valeva per la squadra.

«I giocatori ci hanno dato un taglio, non avevano voglia di scavare nel passato. Volevano solo mostrare la loro qualità. La squadra non aveva avuto vita facile, alcuni giocatori non si sentivano realizzati da tempo, non c’era tempo per gli esperimenti. Abbiamo dato grande importanza alla trasmissione di contenuti chiari e comprensibili e alla ricerca di un ordine di base in cui i giocatori si sentissero immediatamente a proprio agio».

In classifica, il Werder è attualmente molto più vicino alla Coppa dei Campioni che alla zona retrocessione. I tifosi parlano di miracolo e sostengono calorosamente la squadra, che gioca il suo solito calcio offensivo e coraggioso.

«Ho sempre conosciuto il Werder come un club che si identifica con il modo in cui gioca a calcio. In altri club forse c’è qualcos’altro in primo piano, la lotta, qualcosa di politico, a volte di religione all’estero. Il nostro marchio principale è il calcio d’attacco».

Sei diventato l’allenatore più giovane dei campionati professionistici tedeschi.

«Questo è stato possibile solo perché le persone del club mi hanno sempre dato la possibilità di provarlo al livello successivo. Poco a poco. Non mi illudo: ci sono volute le persone giuste e qualche coincidenza per diventare un allenatore professionista. E disturbi fisici: ecco perché ho un’anca artificiale».

Non hai provato malinconia?

«Affatto. Quindi ho avuto una vita molto normale in cui ho imparato e visto molte cose diverse. Ho fatto un apprendistato in banca e ho iniziato a studiare economia per diventare insegnante di scuola professionale. Ho imparato presto a prendermi cura di me stesso. E so com’è quando non puoi pagare l’affitto. Ho anche imparato a fare giardinaggio. In realtà non ho nemmeno un giardino in questo momento. Ma a mia madre piace assumermi per mantenere il suo giardino in buone condizioni».

Continua:

«Alla fine, ho sempre avuto i momenti più eccitanti quando non avevo molto. Non puoi andare oltre senza creatività. Ho anche dovuto imparare presto cosa significa parsimonia. Prima di tutto: ci sono persone che se la passavano molto peggio di me. Tuttavia, la situazione nella mia famiglia è cambiata quando mio padre si è ammalato gravemente e ha avuto bisogno di cure. Era il capofamiglia principale».