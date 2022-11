Ostigard segna il gol del vantaggio della Norvegia, che batte l’Irlanda 2-1 (Video)

Il difensore del Napoli porta in vantaggio la Norvegia con un colpo di testa da calcio d’angolo

La Norvegia di Leo Ostigard batte l’Irlanda 2-1 in amichevole. Il difensore del Napoli ha aperto le marcature con un gol di testa su calcio d’angolo al 40esimo. Gli irlandesi pareggiano al 14esimo della ripresa con il gol di Browne. Quasi allo scadere, al minuto 88, Omoijuanfo chiude il match, regalando la vittoria agli scandinavi.

Primo gol per Ostigard con la maglia della Norvegia, secondo in stagione. Il difensore azzurro aveva messo a segno il suo primo gol stagionale contro i Glasgow Rangers nella partita casaliga che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League. Poteva essere il terzo se non fosse stato annullato, per questione di centimetri, il gol contro il Liverpool ad Anfield.

La Norvegia non c’è ai Mondiali

La Norvegia è tra le Nazionali che non giocheranno i prossimi Mondiali in Qatar. I norvegesi non partecipano dal 1998, edizione dei Mondiali in cui venne eliminata dalla Nazionale azzurra. Negli ottavi di finale di Francia ’98, infatti, Solskjaer e compagni vennero battuti 1-0 dal goal di Vieri, dopo il quale diede vita alla famosa esultanza con Del Piero.

Con una generazione di nuovi talenti in continua crescita, la federcalcio norvegese punterà tutto sulla qualificazione agli Europei 2024 prima e dunque ai Mondiali 2026, che vedrà la partecipazione di 48 nazionali rispetto alle 32 abituali.