Hamsik: «Non so se è il Napoli più forte dell’era De Laurentiis, ma può vincere lo scudetto»

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista a Canale 21.

«Sto bene e aspetto le ultime partite con la Slovacchia. Non so se sono un monumento del mio Paese ma vado fiero di quello che ho fatto con la Nazionale. Continuerò a giocare con il mio club prima dell’addio ma ancora non ci sto pensando. Tra poco compirò 36 anni e mi piacerebbe fare una festa di addio al calcio a Napoli»

Bei ricordi anche relativi agli allenatori che ha avuto durante la sua esperienza azzurra:

«E’ un bell’effetto aver giocato tanto con la maglia del Napoli e non sarà facile eguagliarmi. I momenti più belli sono la prima Coppa Italia che fu una grande festa, ma di ricordi belli ne ho tantissimi e ne è valsa la pena»

Napoli sorprendente questo di inizio stagione. Anche per Marek è una grande rivelazione, e i meriti per lui sono di tutti

«Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli così. La società è stata grande perché ha trovato gli uomini giusti sul mercato e stanno andando fortissimo»

Tra le rivelazioni assolute c’è sicuramente Victor Osimhen, che proprio oggi ha vinto il premio come miglior calciatore emergente al Globe Soccer Awards:

«Osimhen ha tutto: fisico, velocità, è tosto e cattivo. Ha tutto e segna anche tanto. Il premio è un gran bel riconoscimento per lui»

Impossibile non parlare di Lobotka, che lui stesso segnalò al ds Cristiano Giuntoli:

«Credevano tutti tantissimo in lui, con Spalletti ha ritrovato fiducia»

Sugli allenatori

«Ogni allenatore mi ha dato tanto da Reja che è diventato il mio papà perchè ero giovane e credeva nei miei mezzi e mi faceva giocare sempre. Con Sarri mi sono veramente divertito tantissimo»

Il futuro

«Tanti slovacchi hanno visitato Napoli, prima con paura e poi si sono innamorati. Con De Laurentiis ci siamo promessi di risentirci quando smetterò per un eventuale futuro al Napoli. Non so se è il Napoli più forte dell’era De Laurentiis, ma la società sta facendo un grandissimo lavoro e possono sicuramente vincere lo scudetto. Quest’estate tornerò e spero di festeggiare insieme a tutti i napoletani»