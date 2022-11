Nella Nazionale di Mancini c’è anche il 16enne Pafundi, quello con «il piedino di Maradona»

Fa parte della Primavera dell’Udinese, nato in Friuli, ma di origini napoletane, fa un tifo sfrenato per Kvara e Spalletti. Carnevale lo accostò a Diego

Ieri il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista delle convocazioni in azzurro. La grande sorpresa è la presenza, in lista, di Simone Pafundi. Ha solo 16 anni. Appartiene alla Primavera dell’Udinese. In estate era anche stato accostato al mercato del Napoli. Di lui Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi responsabile dello scouting dei friulani, ha detto:

«ha il piedino di Maradona». E’ «un talento straordinario, soprattutto nella testa». «Quando arriva la palla Pafundi sa già cosa fare».

E Carnevale Maradona lo ha conosciuto bene.

Oggi di Pafundi scrive anche il Corriere dello Sport. Nato a Monfalcone, ha al suo attivo 4 gol in 5 partite con l’Italia Under 17 di Corradi.

“Mancini e lo scouting di Coverciano lo seguono da mesi. Cioffi, predecessore di Sottil, lo fece esordire all’ultima

giornata dello scorso campionato di Serie A all’Arechi. Era il 22 maggio, Salernitana-Udinese 0-4, Pafundi entrò negli ultimi 22 minuti al posto di Pereyra. Classe 2006, ha compiuto 16 anni il 14 marzo. E’ nato in Friuli, le origini sono napoletane. Fa un tifo sfrenato per Kvara e Spalletti. Piede mancino, un metro e 66. Un piccolo fenomeno con la palla, abituato a muoversi da trequartista o da esterno. Più o meno lo stesso fisico di Fausto Salsano, altro ex blucerchiato dello staff azzurro di Mancio. Pafundi era già stato inserito nello stage di fine maggio a Coverciano e ora

avrà l’opportunità di respirare per la prima volta nel gruppo dei grandi. Difficile possa entrare in corsa a Tirana o Vienna”.