Messaggero Veneto: Giuntoli ha chiesto all’Udinese Pafundi, il 16enne che Carnevale paragonò a Maradona

«Ha il piedino di Diego», disse il responsabile scouting dei friulani. Il papà è originario di Napoli e tifa per gli azzurri

Sul primo classe ’06 a esordire in Serie A hanno già messo gli occhi in tanti. Si chiama Simone Pafundi e gioca regolarmente, nell’Udinese, con ragazzi di tre o quattro anni più grandi di lui. È un giovane calciatore per cui i paragoni si sprecano. Pafundi è il pupillo di Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi responsabile dello scouting dei friulani, che a marzo gli ha fatto firmare già un contratto da professionista. Carnevale, che con Maradona ci ha giocato, disse, alla fine del 2021, che «ha il piedino di Maradona», e «un talento straordinario, soprattutto nella testa». «Quando arriva la palla – dichiarò Carnevale – Pafundi sa già cosa fare».

Ebbene, su questo gioiellino avrebbe messo gli occhi pure il Napoli. Già ieri il Messaggero Veneto aveva scritto che alla richiesta di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin da parte dell’Udinese al Napoli nell’ambito della trattativa Deulofeu, i partenopei hanno risposto con quella di Simone Pafundi. Oggi è lo stesso quotidiano a rincarare la dose.

Certo, ne deve mangiare ancora tanta di pastasciutta, come direbbe Bonucci, ma sembra evidente che l’Udinese si ritrovi in casa uno di quei talenti che nascono con rara frequenza. E infatti alla porta di Gino Pozzo hanno bussato in tanti. L’ultimo è stato il Napoli con il ds Giuntoli che deve aver toccato anche le corde del cuore della famiglia del ragazzo visto che il papà è originario di Napoli e non ha mai nascosto di essere un tifoso della squadra partenopea. Però a oggi il club friulano non ha nessuna intenzione di privarsi del sedicenne.