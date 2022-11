Napoli-Empoli, formazioni: giocano Raspadori, Ostigard e Ndombele

In panchina Zielinski, Olivera e Juan Jesus. Politano in campo al posto di Lozano. Mario Rui titolare. Confermati Anguissa e Lobotka

Napoli-Empoli, formazioni ufficiali: giocano Raspadori, Ostigard e Ndombele.

Ecco l’undici di Spalletti per Napoli-Empoli.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori.

Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano

Le parole di Spalletti al termine della vittoria in casa dell’Atalanta.

«Secondo me sono diverse perché l’Atalanta è una grande squadra. Noi la guardiamo perché è una di quelle squadre che fa tendenza perché si vede che fanno cose con qualità, giocate che nascono da una preparazione negli allenamenti in maniera perfetta. Questo dimostra la forza del Napoli che ci ha messo oggi per portare avanti il calcio che vuole fare»

Le difficoltà

«Le difficoltà maggiori le abbiamo avuto perché loro sanno fare le cose, un po’ perché abbiamo sbagliato qualche palla di più che di solito non sbagliamo e su quelle l’Atalanta ha preso vantaggio. Poi hai delle situazioni difficili e te le devi sbriogliare. Penso che sia una prestazione importante da un punto di vista di mentalità».

Su Kvara?

Spalletti: «Con questo Kvara si può vincere uguale. I compagni nello spogliatoio non sono contenti di sentire questa storia di Kvara. Se poi devo dipendere da un altro che vado a fare in campo? Elmas che stasera si è fatto trovare pronto che deve dire? Kvara stasera non c’era come Osimhen non c’è stato per lungo tempo. Basta con tutte queste domande su Kvara. Non è che abbiamo fatto delle cose perché non c’era Kvara, ma perché sappiamo fare queste cose. Le squadre forti devono saper dimostrare di saper giocare su questi campi. Poi ora siamo anche fisici.»

Sulla scelta di Elmas dal primo minuto

«Elmas è un ragazzo che ho penalizzato, ha giocato poco per quella che è la sua disponibilità alla corsa. Stasera l’ho scelto perchè sono in grado poi di mettere più roba a gara in corso. All’inizio c’è da rincorrere, hanno quei due a tutta fascia che devi andare a fare le chiusure. Anche Politano è entrato molto bene, con la disponibilità si portano a casa più cose e si recuperano più palloni»

Oggi avete rimontato con grande serenità dopo lo svantaggio

«Questo deve far parte del nostro modo di ragionare, le nostre valutazioni vengono fatte di settimana in settimana. Le cose crescono, a volte peggiorano e ci si deve mettere mano. L’atteggiamento è quello corretto, poi ci sta che una volta hai l’episodio a favore quello a sfavore. Se hai voglia di andare lì, l’episodio poi ti aiuta»