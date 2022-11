Mourinho: «Zaniolo? È stata fatta giustizia sulla sua squalifica»

A Sky: “14° sold-out di fila domani e 15° nel derby è una vittoria della società, è una cosa straordinaria”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del match contro il Ludogorets valido per la fase a gironi dell‘Europa League

Come va gestita questa partita?

“Magari è più facile per noi perché dobbiamo solo vincere, in altre circostanze ci potrebbero essere contraddizioni. Giocheremo per vincere con ovvi rischi, però sarà una partita divertente per noi e per i tifosi, sappiamo quello che ci aspetta”.

Zaniolo?

“È stata fatta giustizia sulla sua squalifica, chi ha il potere della giustizia ha capito. Tre partite erano troppe, non mi è piaciuto e sono contento che Nicolò possa tornare a disposizione perché la UEFA ha fatto giustizia. Al di là di questo senso di giustizia, c’è questo lato sportivo dove Zaniolo potrà aiutarci in una partita decisiva”.

Sta lanciando tanti giovani.

“Una cosa è lanciare sporadicamente, tipo giocare 5’ oggi e 5’ tra qualche mese, è un processo che facciamo. Per me è significativo quando si lavora in un modo stabile e dove un giocatore è pronto per il salto come Zalewski, Bove e adesso con Volpato, poi arriverà presto qualcun altro tipo Tahirovic”.

14° sold-out di fila domani e 15° nel derby.

“È una vittoria della società, è una cosa straordinaria, non stiamo parlando dell’ultima gara dell’anno scorso con il Venezia dove era una partita per qualificarci all’Europa League. Lo stadio è il modo della famiglia romanista di stare insieme, è un grande lavoro della società e se ho potuto fare qualcosa per questa famiglia sono molto contento. Il calcio è tante cose, tra cui questo senso di unità e famiglia come quelle tradizionali che pranzano o cenano insieme. L’Olimpico è la nostra famiglia”.