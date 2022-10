“Sono passati 1086 giorni. All’epoca era considerato come oggi Kvaratskhelia. Poi però tra infortuni e operazioni il talento si è smarrito”

Zaniolo non segna in Serie A all’Olimpico da Roma-Napoli di tre anni fa. Lo ricorda Il Messaggero:

se gli avessero detto che per circa tre anni non avrebbe più segnato all’Olimpico in campionato, non ci avrebbe creduto lui e nessuno di noi: da quel momento, in casa ha segnato solo nelle coppe ed poi è qualche gioia in trasferta. Domenica saranno 1086 giorni da quel pomeriggio di felicità e di grandi sensazioni. Zaniolo in questi tre anni si è trasformato. Due operazioni al ginocchio, il fisico sofferente, la mente che stenta a reggere le pressioni ed è piena di voglia di rivincita. Lui cresce e matura, ma il tempo si accorcia.

C’è stato un tempo in cui Zaniolo rappresentava, per la Roma, ciò che oggi Kvaratskhelia rappresenta per il Napoli, scrive Il Messaggero. Zaniolo aveva gli stessi numeri del georgiano. Poi si è perso. Domenica avrà come avversario proprio il nuovo acquisto del Napoli, che finora è sembrato inarginabile. Zaniolo si ricorda ancora come si fa l’attaccante?

“Undicesima giornata all’epoca, stagione 2019-2020, undicesima la prossima, tre anni dopo. C’era il Napoli all’Olimpico, ci sarà il Napoli pure in questa occasione. Sono cambiati gli allenatori, da Fonseca-Ancelotti, siamo passati a Mourinho-Spalletti. Nicolò Zaniolo in quel periodo era più o meno quello che rappresenta ora Khvicha Kvaratskhelia per il Napoli: un talento in piena esplosione”.

Domenica, il suo dirimpettaio sarà Kvaratskhelia.

“Davanti a lui domenica troverà un ragazzo che ha portato a casa altri numeri un Napoli primo in classifica: sette gol (otto assist) in quattordici partite, per non parlare di Raspadori (cinque), Osimhen (quattro) e il Cholito Simeone (quattro). Zaniolo quei numeri ce li ha nel DNA, ma non li ha ancora mostrati. Dov’è quel ragazzo che ha esordito in Champions prima ancora dimettere piede in A? Dove è quello che ha vestito l’azzurro quando era poco più di un Primavera? Lo aspettiamo. Zaniolo cerca una maglia per domenica, probabilmente ce l’avrà, dopo la panchina di Marassi. A patto che si ricordi come si fa”.