Moratti: «Se il Napoli continuerà così anche solo al 70% vincerà il campionato»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato della squadra di Simone Inzaghi ma anche, più in generale, del campionato e della corsa allo scudetto che, al momento, vede il Napoli in vetta alla classifica di Serie A. Se la squadra di Spalletti continuerà al ritmo tenuto finora anche solo al settanta per cento, ha dichiarato, non c’è alcun dubbio che vincerà lo scudetto.

«Come sta l’Inter? C’è qualche acciacco, ma sta bene. Credo che questa pausa possa fare bene a tutte le squadre. Non credo che ci sia bisogno di grandi acquisti, anche se noto che si stanno tutti dando da fare lo stesso».

L’Inter è in ritardo anche per l’assenza di Lukaku, dice Moratti. Che poi parla anche del Napoli, elogiando le scelte del tecnico, Luciano Spalletti, e della società, scelte che ha definito tutte giuste.

«Ci siamo quasi dimenticati che l’Inter ha dovuto fare a meno del giocatore sul quale aveva puntato tutto, ossia Lukaku. Non ha praticamente mai giocato. Il Napoli sta facendo un grande campionato, ha un ottimo allenatore e ha fatto le scelte giuste. Se continua anche al 70% sulla stessa strada vincerà il campionato».

Moratti dà un giudizio su Inzaghi allenatore dell’Inter. Se fosse stato il presidente, lo avrebbe mandato via quando l’Inter ha avuto quel momento di crisi?

«Per prendere certe decisioni devi essere dentro, il discorso umano conta. Devi avere l’alternativa pronta. Dall’esterno ragioni da tifoso e puoi fare certi pensieri. Ma Inzaghi è bravo e l’Inter gioca anche bene».

Infine, sulla possibile cessione dell’Inter da parte di Zhang:

«Zhang sta cercando di tenersela, la situazione è quella. E credo che sia anche la scelta migliore, visto che ogni cambiamento è un grosso choc per ogni società. Più restano gli stessi proprietari, meglio è».