Messi salta Psg-Lorient a titolo precauzionale

In Francia l’avevano lodato per non aver richiesto a Galtier di preservarlo per il Mondiale. A due settimane dal Qatar arriva il forfait, ufficialmente per un fastidio al tendine d’Achille

Il Paris Saint Germain ha Lionel Messi non scenderà in campo nella partita di Ligue 1 contro Lorient in programma domani. Il motivo è un’infiammazione al tendine d’Achille. È lo stesso club parigino a chiarire che si tratta di una scelta di natura precauzionale, e che l’asso argentino rientrerà in gruppo già la prossima settimana. Nulla di preoccupante, dunque, in ottica Mondiale.

Messi si è reso protagonista, con la maglia del Psg, di un inizio esaltante, in campionato e in Coppa, invertendo decisamente l’inerzia dopo la pessima stagione d’esordio sotto la Tour Effeil. Ed ora in Francia ha conquistato proprio tutti, anche la stampa. Rmc, qualche giorno fa, ha lodato l’argentino per non aver richiesto all’allenatore Galtier di essere tentato a riposo per l’ultima di campionato prima del Mondiale. Un gesto che non è sfuggito. Non è una precisazione che i media francesi hanno fatto a casa, visto che in Argentina già da diversi mesi s’era diffusa la voce che la Pulga e i suoi compagni avrebbero chiesto ai club di non giocarla, l’ultima partita, per evitare infortuni e/o complicazioni di altro tipo.

E però adesso – di fronte a una piccola infiammazione – il forfait precauzionale è arrivato. In sostanza, non potrebbe essere altrimenti: Messi ha 35 anni e in Qatar ha probabilmente l’ultima occasione di provare a portare a casa la competizione dopo quattro partecipazioni consecutive (dal 2006 al 2018) e una finale giocata (e persa) nel 2014. L’argentino, insomma, non può proprio permettersi il lusso di correre rischi.