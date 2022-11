Si voleva evitare di giocare Austria-Italia lo stesso giorno di apertura dei Mondiali ma ci sono delle priorità e l’Italia esclusa non ha lo stesso potere

La Rai preferisce “Ballando con le Stelle” alla Nazionale. Una curiosa coincidenza, Austria-Italia si gioca proprio nel giorno in cui partono i Mondiali in Qatar cui – com’è stranoto – non parteciperà la Nazionale di Mancini. Non in sovrapposizione alla gara inaugurale, per fortuna: l’Italia alle 20.45, Qatar-Ecuador alle 17. Un doppio appuntamento per la Rai, padrona di casa dei Mondiali di cui ha acquistato i diritti ed anche delle gare della Nazionale. Ora le due gare sono state programmate nello stesso giorno anche se la Figc avrebbe voluto che questo non accadesse e adesso sembra che la Rai abbia addirittura “snobbato” l’Italia.

È chiaro che quella della formazione di Mancini è solo un’amichevole, ma resta sempre la Nazionale. E il palinsesto della Rai non ha permesso che la gara potesse essere anticipata ad oggi, anzi la controproposta c’era, ma era quella di far giocare Mancini oggi, ma alle 18.30 con trasmissione della gara su Rai Sport e non Rai Uno. Questo perché il programma prevede “Ballando con le Stelle”, appuntamento a quanto pare inderogabile.

Detto questo la decisione è stata presa, l’Italia giocherà domenica subito dopo Qatar-Ecuador prevista per le 17 (ora italiana)

Austria – Italia, le probabili formazioni (Raiuno ore 20,45)

AUSTRIA (4-4-2) – Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. All.: Rangnick.

ITALIA (3-4-3) – Donnarumma; Scalvini, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Pessina, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. All.: Mancini.

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania).