Kvara sugli spalti della Tblisi Arena per assistere a Geogia-Italia di basket

L’attaccante georgiano del Napoli è in compagnia della fidanzata Nitsa. Cappuccio calzato in testa per cercare, invano, di restare in incognito

L’attaccante georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è stato beccato mentre assiste, quasi in incognito, a Georgia-Italia, incontro di basket decisivo per la classifica del gruppo L della seconda fase di qualificazione al Mondiale. Kvara è sulle tribune in compagnia della fidanzata Nitsa, a Tbilisi.

Kvara ad assistere a Georgia-Italia di Basket 🏀 #Kvaratskhelia pic.twitter.com/f4xscuzfKN — Stefano Boggia (@Stenapoli) November 14, 2022

Il match si svolge alla Tbilisi Arena. Kvara indossa una felpa con cappuccio nero calzato in testa. Sorride a chi gli scatta foto e con lui sorride anche la sua fidanzata. Due ragazzi che si godono un imperdibile momento di sport.

L’attaccante del Napoli, una delle sorprese più belle del campionato di Serie A, è fermo per una lombalgia acuta da un paio di settimane. Al termine degli impegni di campionato della squadra di Spalletti (l’ultimo match è stato quello giocato sabato contro l’Udinese allo stadio Maradona, vinto 3-2 dal Napoli) Kvara è volato in patria per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, che il prossimo 17 novembre sarà impegnata in un’amichevole contro il Marocco. Kvara però non sarà a disposizione della Nazionale, per via della lombalgia che ancora non lo ha abbandonato. Il giocatore dovrebbe tornare a Napoli in vista della ripresa degli allenamenti della squadra il 25 novembre.

All’Italia basterebbe un successo contro la Georgia alla Tbilisi Arena per staccare il pass per la World Cup FIBA: questo in virtù del successo dell’andata a Brescia per 91-84 visto che, anche in caso di doppia sconfitta nella finestra di febbraio, gli azzurri potrebbero essere al massimo agganciati dalla Georgia, ma comunque davanti per gli scontri diretti.