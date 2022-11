Inter-Sampdoria, aperta una nuova inchiesta che riunirà tutti gli episodi penalmente rilevanti

Ne scrive La Stampa. Nuovo fascicolo «a modello 45», senza indagati e ipotesi di reato. Il quotidiano traccia il profilo dei 4 daspati

La Questura di Milano ha silenziato la Curva Nord dell’Inter dopo il caos di Inter-Sampdoria. Gli ultras interisti, dopo aver appreso la notizia dell’uccisione del loro capo, Vittorio Boiocchi, hanno allontanato gli spettatori presenti con minacce e percosse. Per la prossima di campionato contro il Bologna a San Siro sono stati vietati striscioni, bandiere, megafoni e tamburi. Un provvedimento mai preso prima a cui sono stati accompagnati quattro Daspo per lo «sgombero» dei tifosi dal secondo anello verde di sabato scorso. La Curva Nord ha già fatto sapere che sarà comunque allo stadio: così avrebbe voluto Vittorio, hanno scritto gli ultras nel loro comunicato, in cui si definiscono anche “mai domi”.

La Stampa scrive che è stata aperta anche una nuova inchiesta su quanto accaduto nel corso di Inter-Sampdoria.

“una nuova inchiesta – per ora «a modello 45», senza indagati e ipotesi di reato – aperta dal procuratore Marcello Viola. Un maxi contenitore in cui confluirà ogni comportamento «penalmente rilevante» della Curva a partire da quello di sabato. Quando, dopo la decisione del direttivo, gli ultrà hanno cacciato i tifosi presenti nel settore centrale del secondo anello verde, come le vittime hanno raccontato sui social”.

Il quotidiano torinese chiarisce anche le posizioni dei quattro daspati, tracciandone un profilo. Sono stati denunciati per violenza privata, dopo essere stati identificati grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza.

“un 52enne del Varesotto con precedenti e già daspato; un 31enne milanese indagato anche dalla questura partenopea per possesso di «artifizi pirotecnici» utilizzati durante Napoli-Inter; un 18enne milanese che, mentre esortava con modi non proprio ortodossi i tifosi a lasciare il settore, ne ha strattonato uno con forza spingendolo a terra; e un 22enne, finora senza macchia. I quattro hanno anche ricevuto il Daspo: a cinque anni il primo, a due il secondo e il terzo, a un anno l’ultimo”.

Nessuno riveste ruoli di capo nella Curva Nord.