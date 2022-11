Il comunicato dopo i divieti della Questura: “Al di là dei divieti, inciteremo la squadra. Chiediamo a tutti di vestirsi di nerazzurro e di indossare le sciarpe. Mai domi”.

Inter, la Curva Nord: “Saremo a San Siro contro il Bologna, così vorrebbe Vittorio”.

“Nonostante i divieti, saremo a San Siro per tifare: così vorrebbe Vittorio”. E’ il messaggio che lanciano gli ultrà interisti della Curva Nord con un comunicato pubblicato sui social. Vittorio, ovviamente, è Vittorio Boiocchi, il capo ultrà interista ucciso sabato scorso. Uno che il Corriere della Sera descriveva così:

Era entrato in carcere sul finire degli anni Novanta. È uscito nel 2018. Nel frattempo il mondo della mala milanese è cambiato, s’è fatto più «mafioso», meno violento e più «raffinato» e imprenditoriale. Lui però una volta uscito non sembrava non essersi adattato ai tempi cambiati. Dicono che chiedesse soldi di continuo, che si lamentasse per gli affari troppo magri dello stadio.

Sabato, alla notizia dell’uccisione del loro capo, durante la partita di campionato contro la Sampdoria, gli ultras interisti avevano obbligato gli spettatori presenti in curva ad abbandonare i loro posti con minacce e violenze ampiamente documentate sui social. La Questura, oltre ai Daspo comminati agli ultras individuati dalle immagini, ha deciso, oggi, di silenziare la Curva Nord, imponendo il divieto di striscioni e bandiere in occasione di Inter-Bologna. Ma gli ultras non si arrendono. Nel comunicato scrivono:

“Mercoledì prossimo, in occasione di Inter Bologna, la Curva Nord non potrà portare allo stadio il solito materiale. Vietati dalle questura: striscioni, bandieroni, tamburi e megafoni… Al di là dei divieti, per noi sarà comunque l’occasione per tornare a fare quello che meglio ci riesce e più ci compete: INCITARE LA SQUADRA. Anche perché siamo convinti che è proprio quello che Vittorio vorrebbe. Il tifo non si ferma quindi. Il tifo ci sarà e sarà più forte di prima. Chiediamo quindi a tutti gli interisti del secondo anello verde di vestirsi di neroazzurro (maglietta squadra o altro) e di indossare una sciarpa per colorare ugualmente il settore. Uniti, fieri, mai domi. Avanti Interisti, Avanti Curva Nord”.