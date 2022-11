Il Telegraph e la partita di Conte in tribuna: «Soffriva come un leccese che guarda i turisti guidare nei vicoli»

I giornali inglesi si sono appassionati ai “drammi” del tecnico, che ha dovuto seguire la vittoria sul Marsiglia dagli spalti: “Se si tocca l’orecchio significa «fai gol!»”

I giornali inglesi, il Telegraph in particolare, si sono appassionati alle “partite parallele” di Antonio Conte. Si divertono un sacco a guardare cosa fa il tecnico del Tottenham mentre la squadra lo fa letteralmente impazzire. Dopo la prima puntata su The Athletic che lo aveva seguito nel match – ovviamente vinto solo al 92′ – contro il Bournemouth, ecco la seconda firmata da Thom Gibbs sul Telegraph, che l’ha tenuto d’occhio in tribuna nella – folle pure questa – nottata di Champions contro il Marsiglia.

Scrive il Telegraph che i commentatori di BT Sport “si sono scontrati per sottolineare l’irrilevanza della sua assenza”. “Non credo che ci sia un impatto”, ha detto Rio Ferdinand. “Non credo che ci sia un enorme, enorme …” ha proseguito Peter Crouch senza nemmeno preoccuparsi di aggiungere un sostantivo. “A volte è bello avere un giorno libero dall’essere sgridati”, ha detto Glenn Hoddle.

L’assistente di Conte, Cristian Stellini, indossava ovviamente un auricolare per tenersi in contatto con Conte. Ma la mimica, la gestualità, sono il punto vero del racconto.

“Un corner è stato sprecato, Conte è stato ripreso dalle telecamere con aria addolorata, come un leccese scettico che osserva alcuni turisti che fanno retromarcia con l’auto a noleggio dopo aver guidato in un vicolo cieco”.

“Da professionista, si è coperto la bocca per dire qualcosa a Steinsson, forse sulla falsariga di “non mi stavano ascoltando sull’autobus? Lucas aveva le sue cuffie, ma mi ha promesso che avrebbe disattivato la cancellazione del rumore”.

“Poi gli Spurs pareggiano da calcio d’angolo. Conte resta impassibile. Nessuna parola, solo un piccolo sfregamento di un orecchio. Forse la comunicazione è più sottile del previsto? Il codice segreto ora è rivelato, se si strofina l’orecchio significa segnare più gol”.

“Ha funzionato. Forse Conte dovrebbe farlo più spesso”.

I giornali inglesi adorano studiare le partite di Antonio Conte. Qualche giorno fa ne scriveva The Athletic. Il quotidiano inglese ha spedito un inviato a raccontare cosa fa, come si muove, cosa dice, quanto sclera Conte durante i 90 minuti e oltre. La partita in questione era Bournemouth-Tottenham, perfetta perché alla fine gli Spurs hanno vinto 3-2 con un gol di Bentancur al 92′. Il racconto toglie il fiato.